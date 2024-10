Die Metal-Videos der Woche vom 18.10.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Axxis, Satan, Gaerea und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alleviate ‘DMNS’ Annisokay ‘Get Your Sh!t Together’ Arctis ‘I’ll Give You Hell’ Axxis ‘Dark Angel’ Chat Pile ‘Masc’ Enemy Inside ‘Sayonara’ Falling In Reverse ‘Prequel’ Fever 333 ‘No Hostages’ Finger Eleven ‘Adrenaline’ Gaerea ‘Unknown’ Iotunn ‘I Feel The Night’ Marilyn Manson ‘Raise The Red Flag’ Satan ‘Turn The Tide’ Skid Row ‘Piece Of Me’ (live) Thy Catafalque ‘A gyönyörű álmok ezután jönnek’ Devin Townsend ‘PowerNerd’ Turmion Kätilöt ‘Yksi Jumalista’ Unto Others ‘Momma Likes The Door Closed’ Vomit Forth ‘Negative Penance’ Within The Ruins ‘Demon Killer’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen…