Studie: Metaller sind eher schlechte Autofahrer

auch interessant

In einer neuen Studie hat man untersucht, welche Musikrichtungen mit schlechtem Fahrverhalten in Zusammenhang stehen. Demnach hupen Fahrer, die während der Fahrt Heavy Metal hören, eher andere Verkehrsteilnehmer an, fahren eher über rote Ampeln, werden eher wegen Trunkenheit am Steuer belangt und sind eher an schweren Unfällen beteiligt.

Aggressives Fahren

Umgesetzt hat die Studie das Handelsunternehmen Extreme Terrain Off-Road Outfitters, welches Teile und Zubehör für Geländewagen vertreibt. Das mag auf den ersten Blick nicht die seriöseste Quelle darstellen, aber immerhin hat die Firma 1.000 US-amerikanische Autofahrer für ihre Evaluation befragt. Interessant ist unter anderem, dass obwohl Metal-Hörer am wahrscheinlichsten schlecht Auto fahren, Heavy Metal das zweitunbeliebteste Genre während dem Autofahren ist. Noch unbeliebter ist nur klassische Musik.

Weitere aufschlussreiche Erkenntnisse aus der Studie sind: Hip-Hop-Hörer fahren am ehesten zu nah auf. Podcast-Hörer schreiben am wahrscheinlichsten Textnachrichten während der Fahrt und gelangen am ehesten in einen Unfall mit Blechschaden. Techno-Hörer fahren am ehesten 25 Kilometer pro Stunde zu schnell. Fragt sich, was wir nun mit diesen Befunden anstellen? Auf Heavy Metal während dem Autofahren zu verzichten, kommt sicher nicht in Frage. Aber es schadet bestimmt nicht, entspannt zu bleiben, keine Aggressionen gegen andere Verkehrsteilnehmer aufkommen zu lassen, während ihr zum Beispiel gerade derbe laut ‘Destroy Everything’ von Hatebreed über die Anlage laufen lässt.

ECHTE AUTOS HABEN DURST-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.