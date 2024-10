Queen: John Deacon noch an Band beteiligt

Queen-Gitarrist Brian May hat im Interview mit dem Mojo-Magazin bestätigt, dass der einstige Bassist der Band, John Deacon, immer noch in den Entscheidungsprozess der Gruppe eingebunden ist. „John hat immer noch das Recht, ja oder nein zu sagen“, berichtet May. „Wir kriegen Nachrichten darüber, dass er glücklich damit ist, was wir machen. Doch er will nicht den Stress haben, in kreativer Hinsicht beteiligt zu sein. Mit Freddie [Mercury, verstorbener Queen-Frontmann — Anm.d.A.] können wir leider nicht mehr reden.

Kein Stress, bitte

Aber wir vier haben so lange als Team gearbeitet, dass Roger [Taylor , Queen-Schlagzeuger] und ich eine ziemlich gute Ahnung davon haben, was unsere Band-Kollegen sagen würden. Diese Sache besteht länger als die Ehe von irgendjemand.“ Damit schlägt der Lockenkopf in dieselbe Kerbe, in die er bereits im Juli 2023 im Gespräch mit der britischen Zeitung The Guardian gehauen hat. „Alles, was ich sagen kann, ist, dass historisch betrachtet, John ziemlich auf Stress reagiert hat. Wir haben es alle hart gefunden, Freddie zu verlieren, aber ich denke, John hatte besonders zu kämpfen. Ein paar Sachen haben wir noch zusammen gemacht.

1996 haben wir ‘No One But You’ aufgenommen — den Song, den ich über Freddie geschrieben habe, als wir eine Gedenkstatue für ihn in Montreux aufgestellt haben. Dann war da noch eine Show in Paris — zur Eröffnung der Ballettsaison mit einer fantastischen neuen Arbeit von Maurice Béjart über Mozart und Queen. Wir spielten mit John am Bass, Elton John sang mit uns. In diesen Moment hat uns John angesehen und gesagt: ‚Ich kann das hier nicht mehr machen.‘ Wir wussten, dass er zumindest eine Pause braucht. Doch wie sich herausgestellt hat, kehrte er nie mehr zurück. Näher möchte ich darauf nicht eingehen — wir müssen die Tatsache respektieren, dass John nun seine Privatsphäre braucht.

Doch er ist noch immer Teil der Band-Maschine. Wenn wir eine große, geschäftliche Entscheidung zu treffen haben, sprechen wir uns immer mit John ab. Das bedeutet nicht, dass er mit uns redet. In der Regel tut er dies nicht. Aber er kommuniziert irgendwie mit uns. Er ist immer noch ein Teil von Queen.“

