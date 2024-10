So rührend gedenken Iron Maiden live Ex-Sänger Paul Di’Anno (Video)

Online äußerten sich Iron Maiden und Bassist Steve Harris bereits zu dem Tod ihres früheren Sängers Paul Di’Anno. Der 66-Jährige verstarb am 21. Oktober in seinem Haus in Salisbury. Statt seiner üblichen ‘Zurück in die Zukunft’-Anekdote vor dem Song ‘The Time Machine’ zollte Bruce Dickinson seinem Vorgänger Di’Anno nun auch live in Minneapolis Tribut:

„Paul war maßgeblich an KILLERS und dem ersten Album (IRON MAIDEN) beteiligt. Eine erstaunliche Stimme, die bis zur letzten Minute seines Lebens dem Rock’n’Roll gewidmet war. Also… für diejenigen unter euch, die sich noch an diese frühen Alben erinnern, als ich natürlich noch nicht in der Band war und er schon, und für diejenigen unter euch, die Fans der Sachen waren, die er mit Battlezone und seinen eigenen Projekten danach gemacht hat, und für alle anderen, die Lust haben, sich Tracks wie ‚Remember Tomorrow‘ anzuhören, die absolut großartig sind, möchte ich jeden bitten, sich ein paar Sekunden Zeit zu nehmen, die Augen in Stille zu schließen und sich innerlich zu sagen – ob ihr an Gott glaubt, ob ihr nicht an Gott glaubt, das ist eigentlich egal – Glaubt einfach an das, woran ihr glaubt, und sagt: ‚Danke, Boss, für das, was du getan hast. ‚“

Nach ein paar Sekunden der Stille fuhr er fort:

„Also, Paul, falls du zuhörst: das ist eine Nachricht aus Minneapolis dorthin, wo du grade bist, oben oder unten, Minneapolis, für Paul Di’Anno, schreit für mich!“

Ein Mitschnitt des bewegenden Momentes ist online zu finden:

—

