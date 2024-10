Linkin Park kündigen neuen Song ‘Over Each Other’ an

Wie Blabbermouth berichtet, veröffentlichen Linkin Park diese Woche einen weiteren neuen Track. Das Stück hört auf den Namen ‘Over Each Other’ und soll — inklusive zugehörigem Video — diesen Donnerstag (24. Oktober 2024) erscheinen. Den Clip haben DJ und Regisseur Joe Hahn sowie die neue Sängerin Emily Armstrong nach dem Konzert der Gruppe am 28. September in Südkorea gedreht.

Joe Hahn hat auf Instagram ein paar Fotos von dem Dreh gepostet und schreibt dazu: „Ein paar Abende nach unserer Show in Seoul… Emily Armstrong und ich sind in der Stadt geblieben, um unser nächste Video für ‘Over Each Other’ zu drehen. Es war schon immer ein Traum von mir, eines Tages bei einem Projekt in Korea Regie zu führen — und dies ist geschehen! Wir haben die koreanische Pop-Kultur aufgegriffen und das Ganze zu einem Drama gemacht. Wie immer hat Emily bei ihrer Performance brutal abgeliefert. Ich freue mich darauf, dies mit euch allen nächsten Donnerstag zu teilen.“

‘Over Each Other’ stellt das dritte Lied dar, das Linkin Park aus ihrem neuen Album FROM ZERO, welches am 15. November 2024 auf die Märkte dieser Welt kommt, auskoppeln. Zuvor haben die Fans schon ‘The Emptiness Machine’ und ‘Heavy Is The Crown’ zu hören bekommen. FROM ZERO ist der Nachfolger zu ONE MORE LIGHT von 2017, dem letzten Werk mit dem im selben Jahr verstorbenen Chester Bennington. Neben Armstrong kam noch Schlagzeuger Colin Brittain (für Rob Bourdon) in die Band. Gitarrist Brad Delson ist zwar weiterhin offizielles Mitglied, wird jedoch auf Tour von Alex Feder vertreten.

