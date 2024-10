Der Frontmann der Grunge-Giganten Alice In Chains ist ein begnadeter Songwriter - sowohl für seine Haupt-Band als auch für seine Soloprojekte.

Alice In Chains-Gitarrist und mittlerweile auch -Sänger Jerry Cantrell ist beides: ein gefragter Solokünstler und wichtiger Teil einer Band. In einem Interview mit The Vinyl Guide wurde Jerry Cantrell daher gefragt, wie er entscheidet, ob ein Song zu einem Alice In Chains-Track oder einem Solostück wird. Es kommt auf die Musiker an „Im Grunde hängt es einfach davon ab, mit wem ich den Song aufnehme“, sagt Cantrell daraufhin ironisch. Alice In Chains könnten so ziemlich alles machen, was sie schon mit Alben wie FACELIFT, SAP, DIRT oder JAR OF FLIES bewiesen haben. Cantrell betonte, dass die Band immer wieder musikalische…