Gene Simmons über seine Blamage bei ‘Dancing With The Stars’

Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Gene Simmons beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

auch interessant

Vor Kurzem trat Kiss-Bassist Gene Simmons bei der US-Tanz-Show ‘Dancing With The Stars’ als Gast-Juror auf – und fiel ziemlich negativ durch seine Aussagen auf. Die Show war ohnehin schon ein ziemliches Fremdschamfest, denn das Thema der Episode war „Hair Metal“. Daher durften sich alle Tänzer so verkleiden, wie sie denken, dass Rocker eben aussehen. Immerhin stimmte die Musik mit Songs ‘We’re Not Gonna Take It’ oder ‘Cherry Pie’.

Gene Simmons vermutet Clickbait

Gene, der eigentlich nur auf die Choreografien achten sollte, hatte aber anscheinend ganz andere Sachen im Kopf – was man sich im Vornherein wahrscheinlich schon hätte denken können. Anstatt sich ausschließlich auf die Tanzroutinen der Teilnehmer zu konzentrieren, kommentierte Gene oft das äußere Erscheinungsbild der Kandidaten. An einer Stelle sagte er: „Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich, und es ist schwer, euch anzusehen und herauszufinden, wer von euch heißer, heißer, heißer ist.“

Simmons bezeichnete die Profitänzerin Witney Carson außerdem als „eine der schönsten Frauen auf dem Planeten“ und sagte über den Schauspieler und Sänger Chandler Kinney: „Du hast meine Brille beschlagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bewegst mich, nicht nur mit deinen Bewegungen und so weiter, sondern auch mit deinem schönen Gesicht.“

Am Mittwoch sprach ein Kameramann von DailyMail.com Simmons in Los Angeles auf die Kritik an, die er für seine Kommentare bei Dancing With The Stars’ erhielt. Die Kiss-Legende antwortete: „Alle Medien sind Clickbait. Ich stehe zu jedem Wort, das ich gesagt habe. Ich hatte eine tolle Zeit. Die Teilnehmer waren großartig. Die Show war großartig. Schaut euch die Show an. Es hat viel Spaß gemacht. Aber die Medien? Jeder hat etwas zu sagen. Schaut euch die Show an. Es war eine Menge Spaß. Jeder hatte eine großartige Zeit.“ Immerhin ist der Mann ehrlich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.