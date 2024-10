Gene Simmons blamiert sich bei ‚Dancing With The Stars‘

Wenn man bei dem Wettbewerbsformat ‘Dancing With The Stars’ eine Glam Metal-Themenfolge veranstaltet und dann auch noch Kiss-Schmierfink Gene Simmons als Gastjuror einlädt, hat das jedmögliches Potenzial, peinlich zu werden. Und wenig überraschend wurde es das auch, als genau dieser Fall bei der amerikanischen Version der Sendung eintrat. Zur elften Episode durften die Tanzpaare nämlich Choreografien zu zeitlosen Achtziger-Hits wie Bon Jovis ‘Livin’ On A Prayer’, Aerosmiths ‘Walk This Way’ oder natürlich Warrants ‘Cherry Pie’ losrocken und sich danach von der Jury bewerten lassen. Zum Beispiel von Kiss-Bassist Gene Simmons.

Gene Simmons war „gruselig“

Laut Forbes erntete Gene Simmons später Kritik für seine Kommentare während der Show. Empfehlung der Redaktion Gene Simmons hat kein Problem damit, als Arschloch zu gelten Classic Rock Kiss-Zungendämon Gene Simmons weiß ganz genau um sein öffentliches Image als Arschloch, stört sich aber auch nicht groß daran. Einige Zuschauer fanden seine Bemerkungen „gruselig“, weil er sich oft mehr auf das Aussehen der Teilnehmer konzentrierte als auf deren Tanzleistung. Ein Beispiel dafür war, als er Phaedra Parks eine deutlich niedrigere Punktzahl gab als die anderen Juroren, obwohl er keine negativen Kommentare zu ihrem Tanz gemacht hatte. Dies führte zu Buhrufen aus dem Publikum und verwirrten Reaktionen von Parks und ihrem Tanzpartner. Auch bei der Bewertung von Reginald VelJohnson gab es Buhrufe, nachdem Simmons ihm eine schlechtere Punktzahl gab als erwartet, obwohl er die Leistung gelobt hatte.

Kritik in den sozialen Netzwerken

„Hey Reggie, du hast eine wunderschöne Frau direkt neben dir, die sich drehen und bewegen kann und all das“, sagte Simmons zu VelJohnson, bevor die Punkte verkündet wurden. „Aber ich möchte dir sagen, als jemand, der seit einem halben Jahrhundert auf der Bühne weltweit unterwegs ist – ich bin eine große Nummer, Reggie. Alles dreht sich um die Attitüde. Und du hast etwas in diesem schönen Gesicht. Sie lieben dich.“

Einige kritisierten ‘Dancing With The Stars’ dafür, Simmons überhaupt in die Show eingeladen zu haben. „Man kann wirklich sagen, dass dieser Gastjuror rassistisch und sexistisch ist, basierend auf den Punkten, die er vergibt!“ schrieb ein empörter Zuschauer auf X. „Das ist absolut lächerlich und ekelhaft, schämt euch, dass ihr ihn als Juror habt!“

