Gene Simmons hat kein Problem damit, als Arschloch zu gelten

Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Gene Simmons beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

auch interessant

Kiss-Ikone Gene Simmons hat in einem aktuellen Interview bei ‘Really Famous’ With Kara Mayer Robinson (siehe Video unten) darüber geplaudert, wie er denkt, dass die Leute ihn wahrnehmen. Hierbei gab sich der 75-Jährige offen und ehrlich. „Ich würde sagen, es gibt einige — es könnte eine große Anzahl sein oder auch nicht –, die denken, dass ich ein Arschloch bin. Tatsächlich habe ich mein zweites Soloalbum ASSHOLE genannt, was, wie ich dachte, dem ähnelt, wie sich Afroamerikaner das N-Wort aneignen.“

Das Salz der Erde

Des Weiteren führte Gene Simmons weiter aus: „Ich kann damit leben, als Arschloch bezeichnet zu werden, denn ich weiß, wer ich bin. Und dann gibt es noch andere Leute, die denken, ich tue dies nur für Geld. Und meine Antwort ist: natürlich. Warum bin ich nicht das Salz der Erde, wenn fast alle Jobs auf der Oberfläche des Planeten von Menschen aufgeführt werden, die die Arbeit, die sie haben, nicht mögen. Und der einzige Grund, warum sie ihn ausüben, ist, damit sie Geld verdienen können, um ihre Familien zu ernähren, und damit sie ein Dach über dem Kopf haben? Das ist nur des Geldes wegen. Niemand will Gräben an einem Highway graben.

Das Gebäude, in dem wir sind, hat irgendwer erbauen müssen. Das wird jeden Tag gemacht. Sie gehen zur Arbeit, machen jeden Tag das Gleiche, von 9 bis 17 Uhr, an fünf Tagen die Woche. Sie treten in die Gewerkschaft ein oder nicht, brechen sich ihre Rücken und werden nie reich… Das ist das Salz der Erde. Warum kann ich nicht das Salz der Erde sein? Wegen der Tatsache, dass ich mehr Geld verdiene? Aber ich spende auch Geld. Und nebenbei bemerkt geht es niemanden etwas an. Ich versuche nicht, jemanden zu beeindrucken. Ich weiß, wer ich bin. Und vielleicht ist das das Beste, was man im Leben machen kann: Sich einfach in seiner eigenen Haut wohl zu fühlen. Denn auch nicht jeder kann Jesus leiden.“

KISS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.