System Of A Down-Frontmann Serj Tankian erinnert sich ein Konzert, bei dem er unter Drogeneinfluss alle Texte vergaß. Die Hilfe der Band war vergeblich.

Viele Bands hatten im Laufe ihrer Karriere mal den ein oder anderen peinlichen Auftritt. Auch System Of A Down haben einen großen Reinfall zu beklagen. Wie Sänger Serj Tankian im Interview mit ‘Revolver’ erklärte, sei er einmal unter Rauschmitteleinfluss aufgetreten – mit entsprechenden Folgen. Keine guten Voraussetzungen „An einem meiner Geburtstage spielten wir in Pittsburgh ein Konzert. In den frühen Tagen von System Of A Down trank ich etwas oder rauchte eine Zigarette, bevor ich auf die Bühne ging – das lockerte mich auf und mir ging es gut. Dann hörte ich für lange Zeit mit dem Kiffen auf“, so…