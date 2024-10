Auch die Metal-Szene hat zuweilen mit Rassismus zu kämpfen. Sevendust-Frontmann Lajon Witherspoon will derartige Probleme fortan unterbinden.

Im Interview mit 93.5 To The Beach sprach sich Sevendust-Frontmann Lajon Witherspoon nachdrücklich gegen Rassismus in der Metal-Szene aus. Sevendust stellen sich gegen Rassismus „Auf der Slipknot-Tour haben wir einmal irgendwo ein paar rassistische Kinder gesehen, die Schilder mit der Aufschrift ‚Heil Hitler‘ hochgehalten haben. Ich habe sie ausgelacht und gesagt: ‚Ihr Kinder wisst nicht einmal, was das bedeutet.‘ Zum Glück haben wir das überwunden“, sagte Witherspoon. „Und ich denke, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle wissen zu lassen, dass es uns nicht um Rassismus und Negativität geht, auch heute. Wir wollten damals nicht gespalten werden und wir…