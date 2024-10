As I Lay Dying: Bassist Ryan Neff steigt aus

As I Lay Dying müssen ab sofort ohne Ryan Neff klarkommen. Der Bassist und Klarsänger der US-amerikanischen Gruppe hat für sich die Reißleine gezogen und steigt aus. Die Formation um Frontmuskelprotz Tim Lambesis hat bislang noch keinen Nachfolger für den Musiker bekannt. Eine Vermutung geht in die Richtung, dass Gitarrist Ken Susi vorerst an die tiefen vier Saiten wechselt. Seinen Abgang verkündete Neff in den Sozialen Medien.

„Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich von heute an As I Lay Dying verlasse“, gibt Ryan Neff, der seit dem Frühjahr 2022 bei der Metalcore-Truppe mitmischte, auf Instagram zu Protokoll. „Dieser Entschluss kommt nach reiflicher Überlegung. Und ich glaube, dass es der richtige Schritt für meine persönliche und professionelle Reise ist. Ich bin dankbar für die Erfahrungen und Kontakte, die ich während meiner Zeit mit der Band gemacht habe. Danke an alle Fans für eure Unterstützung.“

Der Nächste, bitte…

As I Lay Dying trifft der Austritt von Neff zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Immerhin steht die große Europatournee zusammen mit Caliban, Decapitated und Ov Sulfur an, die am 15. November 2024 in Würzburg startet. Am selben Tag erscheint das neue, nunmehr achte Studioalbum THROUGH STORMS AHEAD [worauf Ryan einen ziemlich guten Job gemacht hat — Anm.d.A.] des eigentlichen Quintetts. Die Platte punktet überdies mit Gasteinlagen von Alex Terrible (Slaughter To Prevail) und Tom Barber (Chelsea Grin, Darko).

Darüber hinaus ist der Rückzug von Neff bei Weitem nicht der erste bei As I Lay Dying. Im Juni 2022 machte sich Schlagzeuger Jordan Mancino vom Acker — aufgrund „einer Reihe andauernder interner Probleme“, die „noch nicht gelöst wurden“. Weniger als einen Monat zuvor ging Bassist Josh Gilbert andere Wege und schloss sich Spiritbox an. Und im August 2021 stieg Gitarrist Nick Hipa aus, da er für sich nicht mehr rechtfertigen konnte, der „Geschichte und Bedeutung“, auf der die Reunion der Gruppe im Jahr 2018 basierte, zu in „abergläubischer“ Art und Weise zu folgen.

