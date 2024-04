As I Lay Dying: Tim Lambesis zu Ausstieg von Hipa & Mancino

As I Lay Dying-Frontmann Tim Lambesis hat im Interview mit Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta ausführlich Stellung zu den Ausstiegen von Gitarrist Nick Hipa und Drummer Jordan Mancino genommen. Beide schlossen sich 2018 zunächst wieder der Band an, nachdem Lambesis seine Haftstrafe abgebüßt hatte. Er hatte versucht, einen Auftragsmörder auf seine Frau anzusetzen.

„Manchmal hat man genug Schmerzen verursacht, sodass der bloße Gedanke an mich oder mein Anblick für manche Leute ein traumatischer Trigger ist und ein hohes Maß an Gefühlen an die Oberfläche bringt“, beginnt der As I Lay Dying-Sänger seine Einschätzung. Dies gelte insbesondere für Hipa. „Ich weiß, dass es in unseren Interaktionen einfach ein konstant hohes Niveau von Emotionen gab.“ Das könne so etwas simples sein wie ein Vorschlag für ein alternatives Songarrangement. Nick habe dabei jedoch befürchtet, dass Lambesis die komplette Kontrolle über die Band an sich reißen will.

Nicht zur Arbeit erschienen

„Ich sage nicht einmal, dass er mir das Leben schwergemacht hat. Aber plötzlich kommt überall dieses seltsame Überanalysieren ins Spiel.“ So habe auch der Therapeut der Gruppe gefunden, eine Trennung sei das Beste. Zu den Gründen für Mancinos Abgang gab Tim zu Protokoll, dass der Schlagzeuger schlicht und einfach auf mehrere Anfragen bezüglich der Neuansetzung von abgesagten Live-Terminen während der Pandemie nicht reagiert habe. Nachdem mehrere Monate vergangen seien, habe dann der Anwalt von Jordan As I Lay Dying kontaktiert. Mancino sei im Prinzip über einen langen Zeitraum nicht zur Arbeit erschienen, daher blieb der Formation nicht anderes übrig, als ohne ihn weiterzumachen.

Auf Jastas Anmerkung, dass Mancino Anteile an der Band habe, entgegnete Lambesis: „Wenn er meint, ihm stehe ein Eigentumsanteil zu, ist das total okay. Aber die Band existiert, um Musik zu machen und aufzutreten. Man kann also nicht sagen: ‚Ich will keines dieser Dinge machen, aber Geld damit verdienen.‘ Das ist absurd.“ Über ein Abfindungs-Arrangement könne man reden. Aktuell bestehen As I Lay Dying aus Lambesis, Gitarrist Phil Sgrosso, Drummer Nick Pierce (ex-Unearth), Bassist Ryan Neff (Miss May I) und Gitarrist Ken Susi (Unearth).

