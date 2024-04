Bruce Dickinson weist Raucher zurecht

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

Bruce Dickinson sah sich bei seinem Gastspiel in Brasília genötigt, gegen vermeintliche Raucher im Publikum einzuschreiten. Der Iron Maiden-Frontmann spielte mit seiner Solo-Band am Samstag in der brasilianischen Hauptstadt, als plötzlich Ausdünstungen einer E-Zigarette auf die Bühne zogen. Dies erregte dann den Unmut des 65-jährigen Frontmanns.

In einem Video von HeavyRodrigoMetal (siehe unten) sagt Bruce Dickinson: „Ich kann nicht atmen. Tanya [O’Callaghan, seine Bassistin — Anm.d.A.] kann nicht atmen. Du mit der E-Zigarette: Kannst du das bitte draußen machen, okay? Dass man nicht fünf Minuten aushält, ohne seiner Sucht nachzugehen… Jemand hier unten hat Pfefferspray benutzt, weswegen die Leute hier unten nicht atmen können. Wenn ihr herausfindet, wer das war, ist mir egal, was mit demjenigen nach der Show passiert.“

Keine Absicht

Des Weiteren gab Bruce Dickinson zu Protokoll: „Ich entschuldige mich fürs Husten. Aber ein paar von euch Rauchen, okay? Ich kann nicht singen, wenn ihr raucht. Tanya hustet sich die Lunge aus dem Leib. Ich huste, meine Frau hinten findet es unangenehm. Es ist irgendwie widerlich. Aber wenn ihr widerlich sein wollt, macht es draußen, okay. Nicht hier drinnen. Mein Rachen muss arbeiten können. Ihr zahlt gutes Geld, um mich singen zu hören, nicht um zu husten.“

Darüber hinaus meldete sich der brasilianische Konzertveranstalter MCA Concerts zu Wort. Gegenüber Musikjournalist Igor Miranda erklärte MCA, dass der Vorfall auf eine versehentliche Explosion einer E-Zigarette zurückzuführen sei. Die ausgetretene Chemikalie habe Symptome hervorgerufen, die jenen ähneln, die ein Pfefferspray hervorruft. Die behandelnden Sanitäter hätten allerdings keine üblichen Pfefferspray-Symptome wie Augenirritationen, Schwellungen oder Orientierungslosigkeit festgestellt, sondern lediglich Halsreizungen.

