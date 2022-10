Jamey Jasta prangert Bruce Dickinson an

auch interessant

Jamey Jasta hat in den Sozialen Medien direkt Bruce Dickinson angesprochen. Dabei fragt der Hatebreed-Frontmann den Iron Maiden-Sänger, ob es irgendetwas gebe, was ihn nicht nerve. Der ist Hintergrund ist folgender: Dickinson hatte kürzlich bei zwei Konzerten in den USA im September mit Fans geschimpft, weil sie Gras geraucht haben. Der Geruch störe Steve Harris und ihn selbst massiv.

Mach dich locker!

Bei der Show am 21. September im Honda Center im kalifornischen Anaheim richtete Bruce Dickinson folgende Worte ans Publikum: „Da unten rauchen so viele Leute so viel Gras. Ich wundere mich, wie ihr überhaupt etwas sehen könnt. Der arme alte Steve. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Aber er hasst Marihuana und den Geruch davon total, okay. Wenn er also versucht, Bass zu spielen, macht ihn das fertig. Es macht mich fertig. Und ich bin ein Sänger, okay? Daher möchte ich einfach nur um ein kleines bisschen Respekt bitten. Wenn ihr euch total zudröhnen wollt, geht bitte hinten raus und macht es dort.“

Daran störte sich nun Jamey Jasta. Auf Twitter schrieb der Shouter: „Bruce Dickinson — wenn du das hier liest. Hallo. Du bist ein großartiger Sänger/Frontmann. Wir haben die Band deines Sohns mit auf Tour genommen [Jasta meint Rise To Remain, in der Austin Dickinson sang — Anm.d.A.]. Ich hoffe, dir geht es gut. Nur damit du das weißt. Viele Leute mögen es, Gras auf Outdoor-Konzerten zu rauchen. Was nervt dich eigentlich nicht, Bruder? Außer Flugzeuge fliegen? Lol. Du könntest auch einen Zug oder zwei gebrauchen.“

WEIGHT OF FALSE SELF VON HATEBRRED BEI AMAZON HOLEN!

Bruce Dickinson if you read this. Hi. You’re a great vocalist/frontman. We took your son’s band on tour. Hope you are well. Just so ya know. Lots of people like to smoke weed at outdoor concerts. WHAT DOESN’T ANNOY YOU BRO?!?! Besides flying planes? lol you might need a puff or 2 — Jamey Jasta (@jameyjasta) October 24, 2022

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.