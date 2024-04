Die US-Stoner-Rocker Clutch reiten noch den Erfolg ihres letzten Albums. Nun schreiben sie am Nachfolger - das dauert aber laut Neil Fallon noch einige Zeit.

Fallon ist der langsamste Schreiber bei Clutch Wer sich auf ein neues Album der US-Stoner Rock-Riesen Clutch freut, muss sich leider noch etwas gedulden. Nach dem großen Erfolg von SUNRISE ON SLAUGHTER BEACH, welches vor gut zwei Jahren erschien, geht es die Band nun etwas langsamer an. Auch wenn die Arbeit an einem Nachfolger bereits begonnen hat, wird es noch einige Zeit dauern, bis er fertig ist. Zumindest gesteht das der Frontmann von Clutch, Neil Fallon, in einem Interview mit TotalRock. Er sagt aber auch, dass sich jeder in der Band schon Gedanken zum Album macht. „Wir arbeiten an neuem…