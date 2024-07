FromSoftware: Was kommt nach dem großen ‘Elden Ring’?

Aus Loyalität zu Dave Mustaine hat es CRISTINA SCABBIA versäumt, zusammen mit Motörhead auf der Bühne zu stehen. Dafür teilt die LACUNA COIL-Sängerin mit Lemmy die Vorliebe zu schrägen Sammlungen.

Als eine der wenigen europäischen Bands haben Lacuna Coil in den Vereinigten Staaten Fuß fassen können, ihr verbringt sehr viel Zeit dort. Fühlst du dich in den USA mittlerweile zu Hause? Aus verschiedenen privaten Gründen fühle ich mich dort zu Hause. Ich mag die Mentalität und habe viele Freunde in den USA. In der Musikszene herrscht viel Respekt vor den Künstlern, was sich in günstigen CD-Preisen niederschlägt, sodass die Fans ihre Bands unterstützen können. Selbstverständlich gehört ein Teil meines Herzens aber noch immer Europa. Mein Haus steht nach wie vor in Mailand. Wie nehmen eure Fans in Italien euren internationalen…