‘Baldur’s Gate 3’: Finales Update bringt Mod-Support

Die Mod-Community von ‘Baldur’s Gate 3’ scharrt schon mit den Hufen. Im September wird sich Larian Studios zwar ein Stück weit von ihrem mehrfach ausgezeichneten Rollenspiel zurückziehen, jedoch bedeutet dies Feuer frei für alle Modder. Larian-CEO Swen Vincke erzählte jüngst bei einer Veranstaltung der British Academy Of Film And Television Arts (BAFTA): „Eines der großen Dinge für uns, auf die wir jetzt wirklich hinarbeiten, ist die Möglichkeit für die Spieler, ‘Baldur’s Gate 3’ selbst zu modifizieren. Dann werden sie dazu in der Lage sein, ihre eigenen Dinge zu machen. Ich denke, das wird der Punkt sein, an dem wir sagen werden: ‚Okay, jetzt gehört es ganz euch‘.“

Derzeit feilt das Entwicklerteam am Mod-Support. Larian entzieht sich zwar nicht den gänzlich dem Support für das Spiel, wird aber künftig nur noch kritische Fehler und Bugs beheben. Da das im ‘Dungeons And Dragons’-Universum spielende Game schon jetzt eine gigantische Fan-Gemeinde besitzt, ist davon auszugehen, dass ‘Baldur’s Gate 3’ noch jahrelang frisch bleiben wird. Vielleicht erscheint es ja auch wie ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ irgendwann für den heimischen Kühlschrank.

Neue Abenteuer im Anmarsch

Vincke bestätigte später nochmals, dass ‘Baldur’s Gate 3’ ab Update 7 in den Händen der Fans liegt. Gleichzeitig verkündete der Larian-CEO, dass man bereits mehrere neue Titel in der Entwicklung habe: „Wegen der neuen Spiele sind wir super aufgeregt. Wir sind auch kreative Geister, wollen nicht immer das Gleiche machen – sondern wollen uns wirklich weiterentwickeln und neue Dinge tun.“

‘Baldur’s Gate 3’ war ein massiver Erfolg und krachte mit Ansage in die Videospiel-Branche. Selbst erfahrene Abenteurer und alte Gefährten kamen nicht daran vorbei. Sehr selbst:

