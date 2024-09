Diverse namhafte Bands wie Metallica, Limp Bizkit, Creed, Anthrax und Scorpions konnten Alben in einer zweifelhaften Rolling Stone-Liste platzieren.

Der US-amerikanische Rolling Stone hat kürzlich eine Liste mit den 50 schlechtesten Album-Covern aller Zeiten veröffentlicht. Dort hinein haben es auch einige Metal- und Hard Rock-Platten geschafft -- darunter das Schwarze Album von Metallica sowie Platten von unter anderem Creed, Limp Bizkit, Bon Jovi, Queen, Ozzy Osbourne, Van Halen, Anthrax, Black Flag und den Scorpions. Griffe ins Klo Während es ein großes Rätsel bleibt, wie DANCE OF DEATH von Iron Maiden es nicht in diese Liste schaffen konnte, heißt es über das Artwork zum Black Album von Metallica: "Als Spinal Tap ein komplett schwarzes Album-Cover zu SMELL THE GLOVE im…