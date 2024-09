Scorpions: Matthias Jabs erzählt von seinem Unfall

Die Scorpions mussten letzten Monat eine Handvoll Konzerte absagen, denn Gitarrist Matthias Jabs hatte einen Unfall. Nun hat sich der 68-Jährige in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet und von seinem Unglück berichtet. Demnach ist der Musiker in seinem Ferienhaus auf Sylt auf der Treppe gestürzt und hat sich dabei sowohl die linke Ferse als auch den linken kleinen Finger gebrochen.

„Liebe Fans und Freunde“, beginnt das Scorpions-Mitglied seine Erzählung, „wie ihr vielleicht schon gehört habt, bin ich in unserem gemieteten Ferienhaus auf Sylt die Treppe (16 Stufen) hinuntergefallen. Dabei habe ich mir die Ferse und den kleinen Finger zwei Mal gebrochen. Mittlerweile bin ich in Hamburg von zwei Spezialisten erfolgreich operiert worden und kann Dank der Top-Leistung der Ärzte positiv in die Zukunft schauen. Ich werde von meiner Seite aus alles für eine schnelle Genesung tun, um bald wieder mit meiner Gitarre auf der Bühne zu stehen. Es tut mir leid, dass die Konzerte im September nicht stattfinden können, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns bald wieder sehen. Mit rockigen Grüßen, Matthias.“

Folgende Scorpions-Shows sind betroffen:

11.09. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

13.09. Hamburg, Barclays Arena

15.09. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

18.09. Köln, LanxessArena

20.09. Frankfurt, Festhalle

Die Absage trifft die Scorpions hart, da sie sich auf der Zielgeraden ihrer „Love At First Sting“-Welttournee befanden. Die Band bedauert diese Entscheidung zutiefst und entschuldigt sich bei den mehr als 40.000 Fans, die bereits Tickets erworben hatten, sowie bei den Veranstaltern. Sobald Konkretes dazu feststeht, ob und wann die Konzerte nachgeholt werden können, wird sich die Gruppe melden.

