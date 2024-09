40 Jahre METAL HAMMER: Die Ozzy-Titel

Eigentlich wurde es höchste Zeit, dass wir uns auch Ozzys bunte METAL HAMMER-Vergangenheit ansehen. Immerhin ist er mit elf Auftritten auf der Titelseite auch kein schlechter Vertreter. Wobei man bei Ozzy fairerweise sagen muss, dass vier Titel davon so gesehen gar keine Ozzy Osbourne-Titel sind, sondern Geschichten über seine vorherige Band, die keine Geringeren als der Ursprung des Heavy Metal und damit in gewisser Weise auch von METAL HAMMER ist.

Ozzy ist der Ursprung

Denn mit Black Sabbath war der Prinz der Finsternis schon über ein Jahrzehnt unterwegs, bevor er mit BLIZZARD OF OZZ den Grundstein für seine überaus erfolgreiche Solokarriere legte. Da die Band aber bekannterweise ihre wichtigsten Phasen schon vor dem ersten METAL HAMMER hinter sich hatte, waren sie trotz ihres Legendenstatus erst sehr spät auf der ersten Seite vertreten. Und, ja, damit ist auch die ebenfalls extrem wichtige Sabbath-Zeit mit Dio gemeint, denn der verließ die Band schon 1982. Bei der DEHUMANIZER-Reunion hatte es wohl nicht für einen Titel gereicht.

Dafür allerdings für das zweite Mal, in dem sich die Urbesetzung auflöste. Denn die vereinte sich für eine gemeinsame Tournee im Rahmen des Ozzfests wieder. Doch damit hatte sich das neue Glück auch schon wieder. Für Ozzy war damals das Reality-Fernsehen wichtiger als Riffs mit seinen alten Kumpels. Allerdings leitete das auch die erfolgreichste Titel-Phase für ihn ein. Denn während einem der kultige Birminghamer in den Neunziger Jahren nur für NO MORE TEARS im Kiosk entgegenlunzte, war er in den 2000ern alle paar Jahre der Star des Blatts. Schade eigentlich, denn wie man sehen kann, ist der Mann einfach fotogen. Ob im Militär-Outfit, mit Stahlhelm oder dem Mund voller Marihuana – Ozzy ist und bleibt eine Ikone.

***

