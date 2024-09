Metallica nehmen Abschied von einem Fan, der beim Gastspiel im kanadischen Edmonton wegen eines medizinischen Problems das Zeitliche gesegnet hat.

Bei der Liveshow von Metallica am 23. August 2024 in Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta hat ein Fan sein Leben verloren. Der Metalhead hieß Lorne und trug den Spitznamen Viking. Offenbar war der Kuttenträger nicht bei bester Gesundheit. James Hetfield und Co. zollen dem verstorbenen Konzertbesucher nun Tribut. Lieber Mensch "Freitagabend, am 23. August, haben wir in Edmonton ein Mitglied der Metallica-Familie verloren", schreibt die Formation in den Sozialen Medien. "Er starb aufgrund seines Gesundheitszustands, hat den erdlichen Körper verlassen und ist zum nächsten Abenteuer übergegangen. Es ist sehr traurig, wenn der Tod passiert. Doch wir sind davon berührt,…