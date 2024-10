Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 23.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Sidewinder, Rising Insane und All For Metal.

Simone Simons Allein im Opener ‘Aeterna’ streifen den Hörer neben den sinfonischen Elementen auch spacige Electro-Schläge, ‘In Love We Trust’ erinnert an Evanescence, bevor im Verbund mit Alyssa White-Gluz in ­‘Cradle To The Grave’ das Tanzbein zu monolithischen Rammstein-Klängen und Growls geschwungen wird. (Hier weiterlesen) Nile Zwar ist das von Vordenker Karl Sanders und Ausnahmetrommeltier George Kollias angeheizte Brutal Death-Inferno nach wie vor nicht von dieser Welt, präsentiert sich 2024 aber weitgehend nachvollziehbar. So profitieren vergleichsweise schlanke Attacken wie ‘To Strike With Secret Fang’ von eingängigen Leads und bedrohliche Epen der Sorte ‘True Gods Of The Desert’ von sakralen Chören…