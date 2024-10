Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 30.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Tanzwut, Norna und Torus.

Wintersun Es gibt wahrlich nichts zu meckern: Die Finnen setzen die neue Benchmark in Sachen Symphonic Metal. Komposition, Produktion, Stimmung, Können – ­Wintersun haben es alles raus. Das beginnt beim opulent-stimmungsvollen ­Introvierminüter ‘Fields Of Snow’ mit gehörig Fernost-Flair. (Hier weiterlesen) Leprous Vergangenes Jahr hat Sänger und Keyboarder Einar Solberg sein Solodebüt 16 nachgeliefert und damit bewiesen, dass er auch außerhalb des Metal diverse Genres beherrscht. MELODIES OF ATONEMENT ist nun das nächste Glanzstück, was in vieler Hinsicht zutrifft. (Hier weiterlesen) Deceased Die Melange diverser Versatzstücke ruppiger Spielarten bietet zuweilen noch immer Über­raschungen – beispielsweise, wenn Deceased in ‘Children Of The…