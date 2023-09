Sexismus im ZDF-Fernsehgarten? Angus McSix geben Entwarnung

Foto: Matthias Schwaighofer. All rights reserved.

Wer am Sonntag den ZDF-Fernsehgarten eingeschaltet hat, durfte sich über reichlich harte Gitarrenklänge freuen. Denn die Sendung stand mal wieder unter dem Motto „Rock im Garten“, wobei auch ein paar Hard Rock- und Metal-Acts aufgetreten sind. Die Lip-Sync-Ehre gaben sich unter anderem Mando Diao, H.E.A.T., Ronnie Romero (Rainbow), Amberian Dawn und Angus McSix.

Nur optische Qualitäten

Die Einlage letzterer Band würdigte Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel unter anderem mit einem augenzwinkernd-anzüglichen Kompliment an den stramm durchtrainierten Schlagzeuger Manu Lotter. „Ich nehm‘ den Drummer!“, scherzte die 58-Jährige. Manchen Zuschauern ging dieser Kommentar offenbar zu weit — sie unterstellten der Journalistin Sexismus. Nun haben sich Angus McSix selbst zu Wort gemeldet. In ihrem selbstironischen Social Media-Post nehmen sie „Kiwi“ nicht nur in Schutz, sondern dem lächerlichen Aufreger elegant und humorvoll den Wind aus den Segeln.

„Am Sonntag haben wir eine wundervolle Zeit im TV beim ZDF-Fernsehgarten verbracht“, schreibt die Power Metal-Kapelle. „Offensichtlich fühlten sich manche Zuschauer von einer Bemerkung von Moderatorin Andrea Kiewel gestört, die sie als sexistisch einstuften. Aber macht euch keine Sorgen: Als Mitglieder einer Metal-Band sind wir jeden Tag auf Tour hunderten von sexuellen Angriffen ausgesetzt. Sowieso werden wir nur auf unser Aussehen reduziert. Und das wissen wir sehr zu schätzen, denn ansonsten haben nichts anzubieten.“

