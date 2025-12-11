Toggle menu

Full Metal Cruise-Doku in der ZDF-Mediathek

Full Metal Cruise VII
Foto: (c) Vincent Grundke. All rights reserved.
von
In der ZDF-Mediathek gibt es bald die Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ über die Full Metal Cruise zu sehen.
Ab Freitag, den 12. Dezember um 9 Uhr gibt es in der ZDF-Mediathek (www.zdf.de) die vierteilige Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ von Christina Gloos und Nina Suweis zu bestaunen. Das ZDF begleitete im September die Full Metal Cruise und dokumentierte das Treiben an Bord.

Der Rundfunksender schreibt dazu: „Ausnahmezustand auf hoher See: Gitarrenriffs und Headbangen statt idyllischem Dahintreiben. Zehn Tage entern 2.500 Metalfans und Bands das Kreuzfahrtschiff. Herausfordernd für Kapitän und Crew. Einmal im Jahr verwandelt sich das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff in ein schwimmendes Festival.

Metalheads auf hoher See

Drei Bühnen, tonnenweise Technik und tausende Liter Bier sorgen dafür, dass die Metal Kreuzfahrt hält, was sie verspricht. Fans und Crew sind angespannt und aufgeregt zugleich.“ Begleitet werden in der Doku die Besucherinnen Birte McNeely und Vanessa Wüpping, Kupfergold, TV-Koch Lucki Maurer (Seasons In Black), Generalmanagerin Doreen Jana Kümpel sowie Kapitän Sven Kassel.

Auszüge aus der Serie sind außerdem von Montag, den 15. bis Freitag den 19. Dezember 2025. zwischen 12:00 und 14:00 Uhr im ‘ZDF-Mittagsmagazin’ zu sehen.


Dokumentation Film Full Metal Cruise Metal-Kreuzfahrt Schiff ZDF
