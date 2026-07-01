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Gemeinsam mit Monstern

Das „Monsters Of Rock“ in Castle Donington war in den Achtzigern das, was Wacken für die 2000er wurde: die größte und wichtigste Metal-Veranstaltung der Welt. Im Jahr zuvor hatten unter anderem Metallica auf diesem Festival gespielt, im Jahr 1986 stehen Ozzy Osbourne, die Scorpions, Bon Jovi, Motörhead, Def Leppard und die Komiker von Bad News auf dem Programm. Und als Opener spielen Warlock. Sie sind die erste Band mit Sängerin in der Geschichte des Festivals und werden mit großer Spannung erwartet. Derweil geht es Doro Pesch hinter der Bühne gar nicht gut.

Empfehlungen der Redaktion Doro/Warlock: Der Beginn einer neuen Ära

Exklusive Doro-Vinyl nur zusammen mit der METAL HAMMER-Ausgabe – mit den verlorenen Warlock-LIVE-Songs. Gemeinsam mit Doro Pesch veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der METAL HAMMER-Ausgabe! Diese Doro-Vinyl-7“ ist nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht! Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 + die exklusive Doro-Single

Direkt im Anschluss an diese Shows, wir spielten auch noch die ,Monsters Of Rock‘ in Deutschland, bekamen wir das Angebot, mit Judas Priest zu touren. Meine großen Helden, ein Traum ging in Erfüllung. Von dieser Reise ging es mit einem Tag Pause gleich weiter auf eine Tour mit W.A.S.P. Plötzlich interessierte man sich auch in den USA für uns, ich durfte für Promozwecke drei Tage nach New York fliegen. Nach zwei Tagen war mir klar, dass ich in diese Stadt ziehen werde.“

„Wir haben uns regelrecht gehasst.“

Und das, obwohl die kleine Blondine mit der großen Stimme bei ihren ersten Besuchen nicht nur positive Erfahrungen sammelte. „Ich hatte eine Fitness-Trainerin, die mir einen Ernährungsplan gemacht hat und mir das Rauchen abgewöhnen sollte. Morgens um halb sieben ging es bereits los. Und zum Frühstück gab es Obst. Bäh. Wir haben uns regelrecht gehasst. Sie war schon älter und krank, ich jung und am Anfang meiner Karriere. Das hat sie mich an jedem einzelnen Tag spüren lassen.“

Wie schwierig das Finden der richtigen Musiker für Warlock war, wie verbrecherisch das Gebaren mancher Labels damals gewesen ist und warum die ersten beiden Album-Cover in die Hose gingen, lest ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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