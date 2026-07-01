Bei Lord Of The Lost dreht sich das Personalkarussell. Die Gothic-Metaller aus Hamburg müssen zwei Musiker ziehen lassen. Es handelt sich um Gitarrist Pi „π“ Stoffers sowie Bassist Klaas „Class Grenayde“ Helmecke. Beide haben unterschiedliche Gründe für ihren Ausstieg. Stoffers steht der Sinn schlicht und einfach nach Veränderung. Für Helmecke ist der Schritt unumgänglich, damit er sich weiter seiner psychischen Gesundheit widmen kann.

Für immer Teil der Familie

„Die OPVS NOIR-Ära neigt sich dem Ende“, beginnt das Statement der Gruppe hierzu. „Jedem Ende wohnt bekanntermaßen ein Neuanfang inne, und auch die Möglichkeit für Veränderung. Vor Veränderung haben wir uns nie verschlossen — Veränderung ist gut und wichtig. Nach 17 und 10 Jahren bei Lord Of The Lost werden Klaas und Pi in Zukunft neue Wege gehen. Es ist jedoch lediglich die Lord Of The Lost-Bühne, die sie verlassen, also freuen wir uns darauf, was wir in Zukunft von den beiden hören und sehen werden!

Und darüber hinaus werden Klaas und Pi für immer Teil unserer Familie bleiben! Wir haben all die Zeit alles gemeinsam gemacht und so haben wir auch gemeinsam darüber entschieden, wer in Zukunft bei Lord Of The Lost auf der Bühne stehen wird. Dazu ein andern Mal mehr. Klaas, Pi, wir lieben Euch und wir danken Euch für die Zeit unseres Lebens, die wir alle gemeinsam erleben durften!“

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Pi Stoffers begründet seinen Neuanfang wie folgt: „Nach zehn Jahren werden Lord Of The Lost und ich getrennte Wege gehen. Dies ist keine Entscheidung gegen die unglaublichen Menschen, mit denen ich die bisher großartigsten Jahre meines Lebens verbringen durfte – Jahre voller Erinnerungen, die ich gegen nichts auf der Welt eintauschen würde. Es ist auch keine Entscheidung gegen all die Menschen weltweit, die uns unterstützt und uns eine Bühne gegeben haben, um unsere Musik zu teilen. Vielmehr ist es eine Entscheidung für den Wandel. Für mich bedeutet das, mich neuen Möglichkeiten zu öffnen und meine musikalische Reise in eine andere Richtung fortzusetzen. Ich werde alles, was wir gemeinsam erlebt, erreicht und durchgestanden haben, stets in Ehren halten!

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Die vergangenen zehn Jahre haben fast ein Drittel meines Lebens geprägt, und dafür werde ich immer dankbar sein. Nun bin ich gespannt darauf, was die Zukunft bereithält und wohin mich die Musik als Nächstes führen wird! Von ganzem Herzen danke ich allen, die auf irgendeine Weise Teil dieser Reise waren. Unserer unglaublichen Crew – sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen –, all unseren Fans weltweit und vor allem Chris, Benji, Klaas, Gerrit und Nik: Danke für absolut alles. Ich wünsche Lord Of The Lost nur das Beste, denn alles andere wäre nicht angemessen. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft bringt – für Lord Of The Lost und für mich, während ich einen neuen Weg einschlage! Ihr werdet es hören und sehen! Danke für alles.“

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Darüber hinaus erklärt sich Klaas Helmecke: „Ich hätte niemals geglaubt, dass ich das mal schreiben werde, aber nach 17 Jahren ist meine Reise mit Lord Of The Lost zu Ende. Meine mentale Gesundheit und der dafür notwendige Heilungsprozess machen diesen Schritt unumgänglich. Die Jungs in meiner Band haben mich all die Jahre so gut es ging aufgefangen und mir jede mögliche helfende Hand gereicht, um aus dieser Spirale herauszukommen. Ich bin inzwischen auf einem guten Weg, aber dieser Weg ist noch lang, und ich kann ihn momentan nicht mehr parallel zu dem Weg eines Berufsmusikers gehen.

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Also wird es bei Lord Of The Lost ohne mich weitergehen, auch wenn ich meine Freunde, meine Band, meine Crew, sehr vermissen werde — vor allem wenn es auf Tour geht. Ich danke allen und jedem von Euch da draußen, für all die Träume, die ich zu Erinnerungen machen durfte! Ich nehme mir jetzt die Zeit, zu heilen, neue Perspektiven aufzutun und Stück für Stück, ohne jeglichen Druck, daran zu arbeiten, meinen Weg zurück in die Live-Musik zu finden. Und ich hoffe, dass ich viele von Euch wieder sehen werde!“

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