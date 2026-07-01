In der Familie der viel zu jung verstorbenen Metallica-Legende Cliff Burton gibt es einen medizinischen Notfall. Und zwar geht es um seine Schwester Connie. Wie eine Freundin von ihr im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne berichtet, muss die US-Amerikanerin für eine lebenswichtige Operation unters Messer. Offenbar zerfällt der Schädelknochen von Connie immer mehr. Das Ganze fing bei den Zähnen an und ist inzwischen bei den Nebenhöhlen angekommen.

Es eilt

„Connie Burton ist eine liebe Freundin und die einzige Schwester von Cliff Burton (Metallica)“, beginnt Connies Freundin Maricela Dena ihre Erläuterungen. „Sie war schon immer ein Lichtblick in der Musikwelt und hat ihre Geschichte sowie ihren Glauben mit vielen Menschen geteilt. Vor Kurzem sah sich Connie mit einer lebensbedrohlichen medizinischen Krise konfrontiert: Einem schweren Zerfallsprozess im Schädelknochen, der von den Zähnen ausging und inzwischen die Nebenhöhlen erreicht hat. Die Ärzte warnen, dass ein Durchbruch dieses Zerfallsprozesses tödliche Folgen haben könnte.

Die erforderliche Operation ist dringend, und Connie muss einen erheblichen Betrag aus eigener Tasche aufbringen, der über die Leistungen der Krankenversicherung hinausgeht. Connies Lebensweg war sowohl von Herausforderungen als auch von Wundern geprägt. Trotz ihrer schwierigen Umstände — dazu gehört auch, dass sie aus dem Testament ihrer Familie gestrichen wurde — ist sie eine gläubige Christin geblieben, der es am Herzen liegt, Hoffnung und Liebe an andere weiterzugeben. Ihr Glaube hat ihr durch viele schwere Zeiten geholfen, und sie ist weiterhin eine Inspiration für ihr Umfeld.

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Wir bitten um Unterstützung, damit Connie die lebensnotwendige Operation erhalten kann. Die gesammelten Spenden fließen direkt in ihre medizinische Behandlung und geben ihr die Chance auf Genesung und darauf, ihr Wirken hier auf Erden fortzusetzen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Connie. Sie ist für jede Geste der Güte zutiefst dankbar und glaubt fest daran, dass mit Ihrer Hilfe ein weiteres Wunder möglich ist.“ Das Spendenziel liegt bei 15.000 US-Dollar, wovon bereits rund 5.300 US-Dollar zusammengekommen sind (Stand: 01. Juli 2026).

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