Cliff Burton ist ein Heiliger im Kosmos von Metallica. Sein virtuoses Bassspiel in Kombination mit seinem viel zu frühen, tragischen Tod bei einem Busunfall auf Tour in Schweden im Jahr 1987 machen ihn zu einer wahren Metal-Legende. Insofern verwundert es überhaupt nicht, dass Castro Valley, das kalifornische Heimstädtchen des Thrashers, einen Gedenktag zu seinen Ehren abhält. Das Ganze steigt zum mittlerweile neunten Mal — und zwar am morgigen 10. Februar 2026, an dem Cliff 64 Jahre alt geworden wäre.

In Erinnerungen schwelgen

Dabei lädt die Familie von Cliff Burton dazu ein, wie die einstige Tour-Crew der „Damage Inc.“-Konzertreise, welche dieses Jahr ihr 40. Jubiläum feiert, Anekdoten von damals zum Besten gibt. Mit von der Partie sind Eddie Kercher, Big Mick, Bobby Schneider, John Marshall, Howard Ungerleider, Andy Battye, Aiden Mullen, sowie Faith No More-Schlagzeuger Mike Bordin und Bryan Kehoe (vom Primus-Ableger Duo de Twang, ehemals unter anderem Jerry Cantrell & Ministry). Als Moderator fungiert Baby Huey, auftreten werden Humma Kavula, Cataclysmic und Harald Oimoen.

Das Ganze kann man sich per Livestream am Mittwoch, den 11. Februar 2026 ab 4 Uhr früh deutscher Zeit auf www.youtube.com/gomezgrip reinziehen. Wer zufällig vor Ort ist, kann sich darüber hinaus unter anderem Gedenk-T-Shirts und -poster gönnen, deren Erlöse komplett dem Cliff Burton Music Scholarship Fund zugute kommen, welcher Kindern dabei hilft, ihre musikalischen Träume zu verwirklichen. Inzwischen steigt der Gedenktag bereits zum neunten Mal.

Metallica fragten 1982 bei Burton an, ob er bei ihnen einsteigen will, nachdem sie ihn bei einer Show seiner damaligen Gruppe Trauma gesehen hatten. Und weil Cliff nicht willens war, nach Los Angeles umzuziehen, wo James Hetfield, Lars Ulrich und Co. ansässig waren, wagten die Metaller tatsächlich den Schritt, nach San Francisco zu gehen. Anschließend veredelte Burton die ersten Studiowerke des Quartetts — KILL ’EM ALL (1983), RIDE THE LIGHTNING (1084) und MASTER OF PUPPETS (1986). Zu seinem direkten Nachfolger bei Metallica avancierte Jason Newsted, welcher 2001 seinen Hut nahm, weil er seine Kreativität zum einen nicht einbringen und zum anderen nicht anderweitig ausleben durfte. Seit 2003 bedient Robert Trujillo den Tieftöner beim großen M.

