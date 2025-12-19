Einer der bekanntesten und schillerndsten Bassisten in der Welt des Rock’n’Roll ist sicher Mike Dirnt. Der Green Day-Tieftöner liefert stets druckvollen Sound. Nun hat der US-Amerikaner in einem aktuellen Interview bei Heavy Consequence über seine musikalischen Inspirationen geplaudert. Dabei erwähnte der 53-Jährige auch einen Kollegen, der vor allem für härtere Gangarten große Bedeutung hat: Cliff Burton von Metallica.

Eine Erscheinung

Anlass für das Gespräch war ein neues Bassmodell, das Dirnt gerade in Kooperation mit Gibson auf dem Markt gebracht hat: der Epiphone Grabber G-3 Bass kommt in natürlicher Holzoptik sowie in schwarzer Ausführung. Bei dieser Gelegenheit erzählte das Green Day-Mitglied eben auch von Bassisten, die ihn beeinflusst haben. „Was die Attitüde angeht, war Tommy Stinson [von The Replacements, US-Punk-Gruppe — Anm.d.A.] wichtig“, offenbart Mike. „Er war einfach cool — und hatte ein paar großartige Töne.“

Dann kommt der Moment mit dem Metallica-Mann, dem Dirnt vor etlichen Jahren einmal begegnet ist. „Was das Shredden angeht: Bevor ich überhaupt wusste, wer er ist, und bevor ich ihn auf der Bühne gesehen habe, habe ich Cliff Burton in San Pablo oben in der Bay Area getroffen. Dann, als ich ihn beim ‚Day On The Green‘-Festival in Oakland während eines Auftritts gesehen habe, dachte ich mir: ‚Heilige Scheiße, ich habe diesen Typen getroffen!‘ Damals hatte ich keine Schallplatten. Mein Kumpel hörte sich die ganze Zeit Metallica an, so hörte ich Cliff. Aber als ich dann habe live spielen sehen, war er genauso gut wie auf Platte.“

Des Weiteren führte der Green Day-Rocker noch einen bestimmten Song an, der ihn besonders beeindruckt hat. Natürlich handelt es sich dabei um das ikonische Instrumental ‘(Anesthesia) – Pulling Teeth’ vom Metallica-Debütalbum KILL ’EM ALL, welches Cliff Burton der Legende nach in lediglich einem Take eingespielt hat. „Wow!“, kommentiert Dirnt. Darüber hinaus führt Mike noch Ross Valory von Journey sowie Pete Rypins von Crimpshrine (einer Punk-Band aus der Bay Area) als Einflüsse an.

