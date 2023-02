Cliff Burton Day: Freunde und Familie erinnern an den Musiker

Zu Ehren des legendären Metallica-Bassisten Cliff Burton findet dieses Jahr findet zum sechsten Mal der Cliff Burton Day statt. Weggefährten, Freunde und Familie erinnern sich anlässlich dessen an den verstorbenen Musiker zurück.

Legenden sterben nie

Empfehlung der Redaktion Cliff Burton-Museum in Schweden eröffnet Thrash Metal Der ehemalige Metallica-Bassist Cliff Burton bleibt unvergessen. In Schweden eröffnete nun ein Museum zu Ehren des verstorbenen Musikers. Um am Cliff Burton Day an den verstorbenen Musiker zu erinnern, will Gastgeber Nicholas Gomez mit damaligen Weggefährten und der Familie die Erinnerungen an die Legende teilen. Neben Flemming Rasmussen – Produzent von RIDE THE LIGHTNING (1984), MASTER OF PUPPETS (1986) und … AND JUSTICE FOR ALL (1988) – sollen auch Mike Overton (Trauma), John Gallagher (Raven), die Autoren des ‘Murder In The Front Row’, Brian Lew und Harald Oimoen, sowie weitere Gäste an dem Ereignis teilnehmen. Die Ergebnisse des Zusammentreffens lassen sich im Anschluss auf Gomez‘ YouTube-Kanal einsehen.

Seit dem 1. Februar können außerdem limitierte T-Shirts zum Cliff Burton Day vorbestellt werden. Der Erlös dient einem guten Zweck, denn 100 Prozent der Einnahmen sollen in die Finanzierung des Cliff Burton Music Scholarship fließen, das von der Familie des Bassisten vergeben wird.

Cliff Burton, zuvor bei der Band Trauma aktiv, stieg 1982 auf Bitten von Metallica bei der Thrash Metal-Band ein. Damit ersetzte er den Vorgänger am Tieftöner Ron McGovney, welcher auf dem Demo NO LIFE ’TIL LEATHER (1981) spielte. Mit Cliff veröffentlichten Metallica anschließend die Alben KILL ’EM ALL (1983), RIDE THE LIGHTNING und MASTER OF PUPPETS. 1986 kam Cliff in Schweden bei einem Unfall mit dem Tourbus ums Leben.

