Im Internet findet sich allerhand Zeug. So verwundert es auch nicht, dass dort ein über 40 Jahre alter Mitschnitt einer Liveshow aufgetaucht ist. Dabei handelt es sich allerdings nicht um irgendeine Konzertaufnahme, sondern den ersten Gig von Metallica mit ihrem damals neuen Bassisten Cliff Burton. Die Sause ging am 5. März 1983 im The Stone in San Francisco über die Bühne.

Seltene Besetzung

Die Thrash-Metaller hatten Burton erst 1982 für Ron McGovney in die Band geholt, nachdem sie ihn bei einem Gastspiel seiner vorherigen Formation Trauma im Whiskey a Go Go in West Hollywood live erlebt hatten und begeistert von ihm waren. Doch damit nicht genug: Zu dem Zeitpunkt mischte tatsächlich auch noch ein gewisser Dave Mustaine bei Metallica mit, was diese Aufnahme zu einem einzigartigen Zeitdokument macht. James Hetfield und Lars Ulrich sollten Mustaine erst rund einen Monat später wegen seines Drogen- und Alkoholkonsums vor die Tür setzen. Kirk Hammett bearbeitete zu der Zeit noch bei Exodus die sechs Saiten.

Die Setlist der Metallica-Show an jenem Abend ist für heutige Verhältnisse sowieso ungewöhnlich: fast alle Tracks vom Debüt KILL ’EM ALL (‘Hit The Lights’ und ‘The Four Horsemen’ fehlen), welches das Quartett im Mai 1983 aufnehmen sollte. Daneben gaben die Metaller noch die Mustaine-Komposition ‘The Machanix’, das Blitzkrieg-Cover ‘Blitzkrieg’ sowie die zwei Diamond Head-Cover ‘Am I Evil?’ und ‘The Prince’ zum Besten. Außerdem ist es sehr interessant mitanzuhören, wie Mustaine statt Hetfield den Moderator gibt und die Ansagen zwischen den Songs übernimmt.

Metallica — Setlist 05.03.1983:

The Mechanix Phantom Lord Jump In The Fire Motorbreath No Remorse Seek & Destroy (Anesthesia) Pulling Teeth Whiplash Am I Evil? (Diamond Head-Cover) The Prince (Diamond Head-Cover) Blitzkrieg (Blitzkrieg-Cover) Metal Militia

Burton sollte am 26. September 1986 zum letzten Mal in seinem Leben auf der Bühne stehen. Nach dem Konzert in der Solnahallen in Stockholm brachen Metallica nach Kopenhagen auf. Weil es Uneinigkeiten darüber gab, wer welche Schlafkoje besetzte, losten Kirk Hammett und Cliff, wobei der Bassist gewann und sich für seine präferierte Koje entschied. Ein folgenschwerer Entschluss, denn in den Morgenstunden des 27. September kam der Tourbus von der Straße ab und überschlug sich. Dabei wurde Cliff aus dem Fenster geschleudert und geriet unter den Bus.

