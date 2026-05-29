Ein Blick auf die Diskografie des kanadischen Musikers wirft unweigerlich die Frage auf, woher er seine un­erschöpfliche ­kreative Energie nimmt, denn mit THE MOTH legt er bereits sein 25. Solo­album vor. Als Rock-Musical angelegt, ist es ein langjähriges Herzensprojekt, an dem Townsend über ein Jahrzehnt hinweg gemeinsam mit dem North Netherlands Orchester und Chor sowie zahlreichen weiteren Mitwirkenden gearbeitet hat. Mit 24 Titeln präsen­tiert sich THE MOTH als ambitioniertes ­Monumentalwerk, das deutlich we­-niger zugänglich ist als sein Vorgänger ­POWER NERD. Kurze instrumentale Zwischenspiele wechseln sich mit ausgedehnten Kompositionen ab, die sich zwischen zarter Schönheit, dystopischer Dissonanz, epischen orchestralen Passagen sowie progres­sivem Rock bewegen. Besonders hervorzuheben ist das eindringliche ‘Covered By Causes’, das sich langsam entfaltet und mit emotionalem Gesang – unter anderem auf Mandarin von Ou-Sängerin Lynn Wui – eine besondere Atmosphäre schafft. Inhaltlich spielt das Album mit der Erzählung vom Leben einer Raupe, die sich in eine Motte verwandelt und schließlich im Licht verbrennt, als eine Metapher für innere Transformation hin zur Selbstakzeptanz. Die lange Entstehungszeit ist dem Werk deutlich anzumerken: THE MOTH ist durchkomponiert und detailverliebt und verlangt dem Hörer einige Auf­merksamkeit ab. Die musikalische Qualität steht außer Frage – eingängige und intuitive Melodien sollte man aber nicht erwarten.

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