Heute gilt es für Lord Of The Lost beim deutschen ESC-Vorentscheid

Heute zählt es für Lord Of The Lost! Denn Freitagabend steigt der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC). Das Ganze steigt wie gewohnt in der ARD. Ab 22.20 Uhr wird dann „Unser Lied für Liverpool“ gesucht. Und da Metaller zusammenhalten, sollten wir natürlich alle unsere Stimme für die Gothic-Metaller aus Hamburg und deren Song ‘Blood & Glitter’ (siehe Video weiter unten) abgeben. Dies könnt ihr hier tun.

Für diejenigen, die noch überzeugt werden müssen, hat Lord Of The Lost-Frontmann und -Mastermind Chris Harms ein kurzes Motivationsvideo aufgenommen (siehe unten). Das Quintett tritt beim ESC-Vorentscheid gegen acht andere (größtenteils vernachlässigbare) Künstler an, die vornehmlich aus dem Pop-Sektor kommen. Der Musiker mit der vermeintlich breitesten Anziehungskraft über alle Alters- und Gesellschaftsschichten hinweg dürfte Schlagerfritze Ikke Hüftgold sein, der mit dem Track ‘Lied mit gutem Text’ ins Rennen geht. Wer dessen Sieg verhindern will, sollte unbedingt für Lord Of The Lost abstimmen.

So läuft’s beim ESC-Vorentscheid

Das Prozedere beim Online-Voting, das noch bis 22 Uhr läuft, ist folgendes: Bevor man für seinen ESC-Favoriten abstimmen kann, muss man zuerst ein Video mit dem Schnelldurchlauf von allen Teilnehmern und ihren Stücken anschauen. Danach kann man dann für Lord Of The Lost votieren. Sobald die Sendung „Unser Lied für Liverpool“ um 22.20 Uhr gestartet ist, kann man auch per Anruf oder SMS abstimmen.

Online-Abstimmung und Televoting machen letztlich 50 Prozent der finalen Entscheidung aus. Die andere Hälfte kommt von acht Jurys aus acht verschiedenen Ländern. So sitzen jeweils fünf Personen aus dem Musik-/Show-Business in der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien. Diese vergeben dann in „Unser Lied für Liverpool“ die Punktzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 für Songs.

