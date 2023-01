Lord Of The Lost für deutschen ESC Vorentscheid nominert

Lord of the Lost, M'era Luna 2018

Lord Of The Lost sind mit ‘Blood & Glitter’ für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Liverpool nominiert. Dieser wird am 03. März live in der ARD ausgestrahlt. Bei der Show entscheiden dieses Jahr allein die Zuschauer, wer Deutschland 2023 vertreten wird. Die Band wird einer der Kandidaten für den deutschen Song für Liverpool sein.

Ein Video zu ‘Blood & Glitter’ könnt ihr unten sehen. Zusätzlich haben Lord Of The Lost den Single-Edit ihres Songs ‘Leave Your Hate In The Comments’ veröffentlicht. Der Song zeigt klare Kante gegen Hass und Diskriminierung in den Sozialen Medien.

Lord Of The Lost über die Nominierung

Frontmann Chris Harms erklärt: „Wir sind eine Band, die sich noch nie bewusst irgendwem oder irgendwas angepasst hat. Keinem Trend, keiner Szene, keiner Erwartungshaltung. Wir haben immer das gemacht, was uns gefällt, zu jeder Zeit. Dass wir nun mit unserem schrägen Genremix, so authentisch und unverbogen wie wir sind, für die größte Musik-Show der Welt in Betracht gezogen werden, ist eine große Ehre.“

Der 43-Jährige weiter: „Wir freuen uns extrem darauf, den ESC-Vorentscheid in vielerlei Hinsicht ein wenig bunter machen zu können. Ein Song wie ‘Blood & Glitter’ ist für die deutsche TV- und Radiolandschaft ein ganz schön hartes Brett – das wird polarisieren. Und da wir Kontraste lieben, macht es das Ganze umso spannender für uns. Freunde, am 3. März wird es laut in der ARD!“

