Jon Schaffer weiter als Spitzel tätig

auch interessant

Iced Earth-Gitarrist Jon Schaffer hat bekanntlich beim Sturm auf das US-amerikanische Capitol in Washington D.C. am 6. Januar 2021 mitgemischt. Nach seiner Verhaftung hat der Musiker mit den Behörden zusammengearbeitet, um eine Strafmilderung für sich zu erreichen. In Zusammenhang damit muss sich der Metaller regelmäßig beim Staat melden. Dies hat er nun mal wieder mittels seines Anwalts getan.

Die totale Kooperation

So hat Andrew C. Marcantel von der Anwaltskanzlei Attorneys For Freedom kürzlich für Jon Schaffer einen Statusbericht eingereicht. Darin heißt es, dass er weiter kooperativ ist. „Der Angeklagte bleibt weiter auf freiem Fuß […] Er hat weiter die Bedingungen seiner Entlassung vor dem Prozess erfüllt. Sein Deal über eine Zusammenarbeit war der erste Deal von mehreren Hundert Fällen in Zusammenhang mit dem Sturm aufs Capitol. Seit seiner Entlassung blieb er weiterhin kooperativ mit den Gesetzesvollstreckern. Seine Kooperation läuft weiter.“

Zuletzt kam Jon Schaffer in die Schlagzeilen, weil er sich so gut versteckte, dass es die Gerichtszusteller nicht schafften, ihm seine Anklage persönlich auszuhändigen. Er ist ein Gründungsmitglied der ultrarechten Organisation Oath Keepers, die beim Sturm auf das Capitol maßgeblich beteiligt war. Schaffer hat zugegeben, das Capitol mit einem Bärabwehrspray betreten zu haben, um zu verhindern, dass Joe Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl offiziell beglaubigt wird. Die einzelnen Anklagepunkte würden theoretisch ein Strafmaß bis zu 30 Jahre zulassen. Doch im Rahmen seines Deals werden daraus wohl nur zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren.

BEAR DEFENDER-SPRAY JETZT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.