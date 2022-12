Tim "Ripper" Owens und Jon Schaffer werden keine Freunde mehr. Das war schon vor der Beteiligung Schaffers am Sturm aufs US-Kapitol klar.

Der zwischenzeitliche Judas Priest- und aktuelle KK's Priest-Sänger Tim "Ripper" Owens stand von 2003 bis 2007 bei Iced Earth am Mikrofon. In einem Interview mit The Shred Shack (siehe Video unten) wurde der 55-Jährige gefragt, ob er sich vorstellen könne, jemals wieder bei der Band von Jon Schaffer einzusteigen, sollte er das Angebot bekommen. Letzterer war bekanntlich am Sturm auf das US-Kapitol beteiligt. Rückkehr ausgeschlossen "Nein, nein", stellt Tim "Ripper" Owens klar. "Abgesehen von den Problemen, die er hat, war es kein gutes Auseinandergehen. Die Leute begreifen nicht, dass es eine lange Zeit her ist, seit ich bei Iced Earth war. Es…