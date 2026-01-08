Das erste Musikvideo überhaupt, das MTV am 1. August 1981 ausgestrahlt hat, war bekanntlich ‘Video Killed The Radio Star’ von The Buggles. Heute lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet: YouTube hat das Musikfernsehen getötet, an dessen Glanzzeiten sich Kinder der Achtziger und Neunziger Jahre mit Freuden erinnern. Dazu gehört auch ein Programmierer, dem ein gescheites Musik-TV gefehlt hat — und aus diesem Grund hat er eine App programmiert, mit der er die alten Zeiten wieder aufleben lässt.

Musikvideoparadies

Derzeit findet sich das von Flexasaurus Rex entwickelte MTV Rewind-Portal auf wantmymtv.xyz, wo die Zuschauer unter anderem mit der Optik eines alten Röhrenfernsehers begrüßt werden. Dort können sich Interessenten zwischen insgesamt zwölf Kanälen entscheiden: 1st Day, Siebziger, Achtziger, Neunziger, Nullerjahre, 2010er, 2020er, Yo! MTV Raps, Headbangers Ball, MTV Unplugged, MTV Club sowie 120 Minutes.

Außerdem gibt es eine Shuffle-Option, bei der der Zufallsgenerator aus sämtlichen rund 28.000 Musikvideos der Datenbank auswählt. Im Disclaimer steht übrigens, dass MTV Rewind „ein unabhängiges, nicht kommerzielles Archivprojekt“ ist. Weiterhin besteht zwischen der App und MTV, Viacom oder Paramount Global keinerlei Verbindung. Die ganzen dort zu findenden Musikclips stammen von YouTube. Alles im allem reichen die vorhandenen Clip für 60 Tage Musik am Stück.

Große Leere

„MTV war eine kulturelle Institution, die Musik, Mode und Jugendkultur verändert hat“, gab Flexasuraus Rex im Rahmen einer Farcaster-Diskussion zu Protokoll. „Dann haben sie aufgehört, Musikvideo zu zeigen. Stattdessen lief Reality-TV. Ich fühlte eine Welle der Traurigkeit, als sie das bekanntgegeben haben. Nichts hat sich so angefühlt, als ob es diese Leere ausfüllen könnte. Also habe ich angefangen zu programmieren.

Ich habe in 48 Stunden programmiert: MTV Remind. […] Ich bin pleite, ausgelaugt und fühle mich ehrlich gesagt beschissen. Aber tausende Menschen nutzen die Seite — und das ist was zählt. […] Drückt play und seht, was passiert. Denn ist total Punk Rock.“ Wer Flexasuraus Rex finanziell unterstützen will, kann dies über seinen Buy Me a Coffee-Account mittels verschiedener Optionen machen.

