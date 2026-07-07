Eigentlich hätten Megadeth am 5. Juli bei EvilLive Festival in Lissabon auftreten sollen, ließen jedoch nur Enttäuschung und Ärger zurück. Die Show wurde in letzter Sekunde abgesagt, was das wartende Publikum dazu veranlasste, sich lautstark zu beschweren sowie leere Becher und Dosen auf die Bühne zu werfen.

Problematisch

Später am Abend äußerten sich Megadeth über Social Media zu den Vorfällen: „Aufgrund technischer Probleme, auf die wir keinen Einfluss hatten, müssen wir euch leider und voller Frustration mitteilen, dass wir heute Abend nicht in Lissabon auftreten können. Wir wollen euch niemals enttäuschen… Und wir sind von dieser Situation genauso enttäuscht wie ihr. Wir freuen uns darauf, zurückzukehren und euch die Show zu bieten, die ihr verdient.“

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Ein schwacher Trost für die aufgebrachten Gemüter, wie die Kommentarsektion zeigt. Viele seien eigens für Dave Mustaine und Co. von weit her angereist und hätten viel Geld ausgegeben. Immerhin war es der vorerst letzte Auftritt von Megadeth in Europa. Ein Fan namens Rodrigo Neto schildert gegenüber Blabbermouth, dass die Bühne etwa zwanzig Minuten vor dem geplanten Auftrittsbeginn „bereits komplett fertig“ gewirkt habe, die Band jedoch nie die Bühne betrat. „Von meinem Platz aus sah es so aus, als versuchten sie, ein ernstes technisches Problem zu beheben.“

Unerwartet

„Nachdem die geplante Startzeit verstrichen war, bemerkte ich eine zunehmende Anzahl ungewöhnlicher technischer Aktivitäten“, sagte Neto. „Crew-Mitglieder testeten wiederholt Gitarren, Mikrofone und anderes Equipment. Die Hintergrundmusik setzte für eine Weile aus, was bei den Zuschauern die Erwartung weckte, die Show würde gleich beginnen. Doch dann setzte sie unerwartet wieder ein.“

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Letzten Endes musste der Festival-Veranstalter bekanntgeben, dass Megadeth nicht auftreten und sich auch der Auftritt von Marilyn Manson verzögern würde. „Das Publikum reagierte mit Schock und Frustration. Viele Menschen buhten, forderten lautstark ihr Geld zurück und warfen Plastikbecher in Richtung der Bühne, während die Crew mit dem Abbau der Ausrüstung begann. Zwischenzeitlich wurde einer der Bühnenvorhänge zugezogen – offenbar, um die Techniker vor den geworfenen Gegenständen zu schützen. Kurz darauf schlossen auch die Verkaufsstände für Speisen und Merchandise-Artikel.“

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