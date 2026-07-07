Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Megadeth: Portugiesische Fans bewerfen Bühne mit Müll

Megadeth-2026a_Ross Halfin-PR-k
Foto: PR, Ross Halfin. All rights reserved.
von
Megadeth haben jüngst unvermittelt einen Auftritt sausen lassen. Die enttäuschten Fans lassen ihrer Verstimmung daher freien Lauf.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Eigentlich hätten Megadeth am 5. Juli bei EvilLive Festival in Lissabon auftreten sollen, ließen jedoch nur Enttäuschung und Ärger zurück. Die Show wurde in letzter Sekunde abgesagt, was das wartende Publikum dazu veranlasste, sich lautstark zu beschweren sowie leere Becher und Dosen auf die Bühne zu werfen.

Problematisch

Später am Abend äußerten sich Megadeth über Social Media zu den Vorfällen: „Aufgrund technischer Probleme, auf die wir keinen Einfluss hatten, müssen wir euch leider und voller Frustration mitteilen, dass wir heute Abend nicht in Lissabon auftreten können. Wir wollen euch niemals enttäuschen… Und wir sind von dieser Situation genauso enttäuscht wie ihr. Wir freuen uns darauf, zurückzukehren und euch die Show zu bieten, die ihr verdient.“

Final Studio Album 3D - Statue
Final Studio Album 3D - Statue
von Megadeth
Für € 209,99 im Metal Hammer Shop kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ein schwacher Trost für die aufgebrachten Gemüter, wie die Kommentarsektion zeigt. Viele seien eigens für Dave Mustaine und Co. von weit her angereist und hätten viel Geld ausgegeben. Immerhin war es der vorerst letzte Auftritt von Megadeth in Europa. Ein Fan namens Rodrigo Neto schildert gegenüber Blabbermouth, dass die Bühne etwa zwanzig Minuten vor dem geplanten Auftrittsbeginn „bereits komplett fertig“ gewirkt habe, die Band jedoch nie die Bühne betrat. „Von meinem Platz aus sah es so aus, als versuchten sie, ein ernstes technisches Problem zu beheben.“

Unerwartet

„Nachdem die geplante Startzeit verstrichen war, bemerkte ich eine zunehmende Anzahl ungewöhnlicher technischer Aktivitäten“, sagte Neto. „Crew-Mitglieder testeten wiederholt Gitarren, Mikrofone und anderes Equipment. Die Hintergrundmusik setzte für eine Weile aus, was bei den Zuschauern die Erwartung weckte, die Show würde gleich beginnen. Doch dann setzte sie unerwartet wieder ein.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Letzten Endes musste der Festival-Veranstalter bekanntgeben, dass Megadeth nicht auftreten und sich auch der Auftritt von Marilyn Manson verzögern würde. „Das Publikum reagierte mit Schock und Frustration. Viele Menschen buhten, forderten lautstark ihr Geld zurück und warfen Plastikbecher in Richtung der Bühne, während die Crew mit dem Abbau der Ausrüstung begann. Zwischenzeitlich wurde einer der Bühnenvorhänge zugezogen – offenbar, um die Techniker vor den geworfenen Gegenständen zu schützen. Kurz darauf schlossen auch die Verkaufsstände für Speisen und Merchandise-Artikel.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Ausfall Fans Festival Megadeth Müll Portugal Probleme sauer
Rockharz 2026: Sonderausstellung im Museum Goslar
Rockharz 2023
Das Museum Goslar eröffnet schon bald eine Sonderausstellung, die unter anderem mit dem Rockharz auf die Beine gestellt wurde.
Das Rockharz Open Air findet dieses Jahr vom 01. bis zum 04. Juli statt. Schon einen Monat zuvor, nämlich ab dem 6. Juni, widmet sich das Museum Goslar der Geschichte des Hard Rock und Metal. Die Sonderausstellung „Kaiser, Kult und Krach“ entstand in enger Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Rockharz und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm, das bis zum Jahresende andauert. Faszination Metal Am 6. Juni findet die große Eröffnungsfeier der Ausstellung auf der Museumsplaza, im Goslarer Museum und im Kulturmarktplatz statt. Dabei entführt die lokale Coverband OP3 auf eine musikalische Zeitreise in die Achtziger Jahre. Grundlage der Ausstellung ist „die…
Weiterlesen
Zur Startseite