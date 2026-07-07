Das Rockharz 2026 liegt hinter uns, und schon geht der Blick voraus! Gleich 29 Bands – so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt – wurden für das Rockharz 2027 angekündigt. Erneut kommt Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson mit seinem Soloprojekt zu Besuch, genauso wie Debütanten wie Metal Church oder Gwar sowie viele weitere alte und neue „friends in metal“! Aber natürlich gibt es auch einige stilistische Überraschungen, wie The Sisters Of Mercy, dArtagnan, Skáld oder H-Blockx!

Bands 2027

Accept

Alestorm

All For Metal

Arch Enemy

Coppelius

Dartagnan

Bruce Dickinson

Dust Bolt

Eisbrecher

Emil Bulls

Equilibrium

Grave Digger

Gutalax

Gwar

Handgemeng

H-Blockx

Igel vs. Shark

Katerfahrt

Korpiklaani

Lord Of The Lost

Marduk

Metal Church

Nestor

Setyøursails

The Sisters Of Mercy

Skáld

Tankard

Storm Seeker

Turbobier

Tickets

Am Montag, den 06. Juli 2026 um 15 Uhr begann der Vorverkauf für das neue Festival-Jahr mit den üblichen Frühbucheroptionen. Bitte beachtet, dass der Vorverkauf auch dieses Jahr die ersten drei Tage bis Donnerstag 15 Uhr exklusiv für Stammgäste geöffnet ist. Also ran an die Tickets, damit es auch für euch in 359 Tagen wieder heißt: See you at the devil’s wall!

Ab jetzt könnt ihr euch für das Rockharz 2027 Tickets sichern! 3 Tage lang ist der Vorverkauf für alle Gäste offen, die das Rockharz schon mal besucht haben. Ab Donnerstag, 09.07.2026 startet der Vorverkauf für alle, die das Rockharz zum ersten Mal besuchen wollen. Schnell sein lohnt sich. Tickets gibt’s hier.

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