Das komplette Plattenteller-Interview mit Lucki Maurer findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung?

Lucki Maurer: Lionheart VALLEY OF DEATH II!

MH: Welche Platte hat dein Leben verändert?

LM: Das kann ich euch sogar mit ziemlicher Sicherheit sagen: Und zwar war es Metallicas Black Album (METALLICA – Anm.d.A.)!

MH: Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung!

LM: Vermutlich dürfte das HER VON WELKEN NÄCHTEN von Dornenreich sein.

MH: Welche Platte hat das beste Cover und welche das schlimmste?

LM: Das beste Cover hat ganz klar das Album WILDHONEY von Tiamat. Das schlechteste könnte bei ANTHOLOGY von Manowar zu finden sein.

MH: Wie hörst du am liebsten Musik?

LM: Zu Hause höre ich am liebsten Vinyl, im Auto und unterwegs natürlich Streaming.

MH: In welchem deiner Songs lässt sich die Gesinnung deiner Band am besten zusammenfassen?

LM: Ein Stück unseres aktuellen Albums ANTHROPOCENE aus dem Jahr 2025: Seasons In Black mit ‘You Get What You Give’.

Das komplette Plattenteller-Interview mit Lucki Maurer findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.