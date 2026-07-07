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Plattenteller: Lucki Maurer (Seasons In Black)

Seasons In Black, Lucki Maurer (M.)
Lucki Maurer (M.) mit Seasons In Black
Foto: PR. All rights reserved.
von
Seasons In Black-Sänger und Bassist Ludwig „Lucki“ Maurer stellt uns seine musikalische Sozialisation vor.
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METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung?

Lucki Maurer: Lionheart VALLEY OF DEATH II!

MH: Welche Platte hat dein Leben verändert?

LM: Das kann ich euch sogar mit ziemlicher Sicherheit sagen: Und zwar war es Metallicas Black Album (METALLICA – Anm.d.A.)!

MH: Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung!

LM: Vermutlich dürfte das HER VON WELKEN NÄCHTEN von Dornenreich sein.

MH: Welche Platte hat das beste Cover und welche das schlimmste?

LM: Das beste Cover hat ganz klar das Album WILDHONEY von Tiamat. Das schlechteste könnte bei ANTHOLOGY von Manowar zu finden sein.

MH: Wie hörst du am liebsten Musik?

LM: Zu Hause höre ich am liebsten Vinyl, im Auto und unterwegs natürlich Streaming.

MH: In welchem deiner Songs lässt sich die Gesinnung deiner Band am besten zusammenfassen?

LM: Ein Stück unseres aktuellen Albums ANTHROPOCENE aus dem Jahr 2025: Seasons In Black mit ‘You Get What You Give’.

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Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Dornenreich Lucki Maurer Metallica Plattenteller Seasons In Black Tiamat
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