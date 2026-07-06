Dave Mustaine freut sich derzeit auf eine riesige News, die Megadeth in Bälde verkünden werden. So plauderte der Gitarrist und Frontmann der Thrash-Metaller in einem aktuellen Interview mit dem türkischen Apaçık Radyo darüber, was die Gruppe in den kommenden Monaten so alles vorhat.

„Wir werden eine Ankündigung machen, die absolut gigantisch ist“, entgegnete „Megadave“ daraufhin. „Sie ist einfach nicht von dieser Welt — so kann man es wohl am besten ausdrücken. Damit habe ich euch schon einen Hinweis gegeben: Sie ist nicht von dieser Welt. Außerdem arbeiten wir bereits an einer weiteren ‚Megacruise‘ – der ‚Peace Sails‘-Kreuzfahrt –, die wir bald ankündigen werden. Und im Gegensatz zum letzten Mal, als ich krank war und nicht mitfahren konnte, werde ich diesmal definitiv dabei sein.“

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Da Dave Mustaine zwei Mal die Worte „nicht von dieser Welt“ in den Mund nahm, ruft der Megadeth-Chef damit Erinnerungen an ein Interview mit dem britischen Metal Hammer wach, in dem er darüber sinnierte, wie und wo das finale Konzert seiner Band stattfinden soll. Geht es nämlich nach dem einstigen Metallica-Gitarristen, dreht sein Quartett zum letzten Mal die Verstärker allen Ernstes — ohne Witz, ohne Ironie — im Weltraum auf.

„Ich hoffe, wir werden oben im Weltall spielen“, äußerte Mustaine seinen verwegenen Wunsch. „Ich finde, das wäre ein wirklich passender Höhepunkt. Dabei rede ich nicht über einen Parabelflug. Ein Gig auf dem Mond, eine komplette Mondlandung — das wäre cool.“ Auf diese womöglich aktuell noch etwas weit hergeholte Idee kam der Megadeth-Frontmann und -Gitarrist durch die jüngsten Ausflüge in den Weltraum von verschiedenen Prominenten wie Pop-Star Katy Perry, ‘Star Trek’-Ikone William Shatner und Milliardär Richard Branson.

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„Ich habe gesehen, dass sie einen Haufen Prominente ins Weltall geschossen haben, und dachte mir: ‚Wenn sie das machen, warum nicht auch ich?‘“, gab sich Dave Mustaine optimistisch. „So schaue ich mir einfach an, wie sich das alles entwickelt. Ich weiß, dass Elon Musk und Richard Branson an interstellarer Raumfahrt gearbeitet haben. Daher glaube ich, dass Menschen viel früher in den Weltraum reisen werden, als man denkt.“

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Natürlich waren auch die Metal Hammer-Kollegen aus dem Vereinigten Königreich ziemlich verblüfft über diese Gedankenspiele, weswegen sie nachhakten, ob der 64-Jährige womöglich zu scherzen wagt. „Leute reisen jetzt schon in einer Höhe von über 40.000 Fuß [circa zwölf Kilometer — Anm.d.R.]“, entgegnet der Rotschopf, und argumentiert weiter: „Und wenn man in diese Schicht der Atmosphäre gelangt, ist man im Grunde bereits im Weltraum. Also glaube ich wirklich, dass es geschehen wird. Die Frage ist: Werden Menschen dazu in der Lage sein, auf dem Mond zu wohnen?“

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