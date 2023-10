Tommy Victor (Prong, Danzig): „Ich hasse Unehrlichkeit“

METAL HAMMER: Du bist nicht nur als Musiker, sondern auch tiefgründiger Texter bekannt. Im Titelstück des neuen Prong-Albums STATE OF EMERGENCY beklagst du dich über Lügen und Betrug. Wen greifst du da direkt an? Oder ist es eher eine Generalabrechnung?

Tommy Victor: Der Song wendet sich gegen die Medien und all die Propaganda, der wir täglich ausgesetzt sind. Wir leben in Orwell’schen Zeiten. Erst erzählen sie dir eine Sache und behaupten kurz darauf das exakte Gegenteil und tun so, als hätten sie die erste Aussage nie getätigt. Es ist wirklich unglaublich, wie man uns für dumm verkauft. Die Medien werden wahrscheinlich von der Regierung, ein paar Superreichen und irgendwelchen korrupten Wahnsinnigen manipuliert und kontrolliert.

MH: In ‘Breaking Point’ scheinst du das Ende der Welt zu besingen. Wie viel Zeit bleibt uns deiner Meinung nach noch, um die Apokalypse aufzuhalten? Oder sind wir bereits mittendrin?

TV: Ich weiß nicht, ob es wirklich zu dieser einen großen Katastrophe kommt. Ich glaube eher an einen langsamen, kontinuierlichen Abstieg. Ich sehe viel Wahnsinn und wenig psychische Gesundheit um mich herum. Ich denke auch, dass der Zeitpunkt zum Umdrehen längst verstrichen ist. Wir sind geliefert und müssen eben mit dem Chaos leben. Haha, Pech gehabt.

Gottesfürchtig

MH: Schaut man sich deine Texte an, tauchen Wörter wie „Wahrheit“, „Ehrlichkeit“ beziehungsweise „Lügen“ oder „Betrug“ überproportional häufig auf. Das scheint das Thema deines Lebens zu sein …

TV: Ich weiß nicht, ob ich es so hoch hängen würde. Aber ja, ich hasse Unehrlichkeit. Und ich fühle mich in Gegenwart von Menschen, die ihre Arroganz mit einer unglaublichen Selbstsicherheit ausleben, nicht wohl. Ich traue nicht mal mir selbst. Je älter ich werde, desto gottesfürchtiger werde ich. Die Menschen sollten nicht auf sich allein gestellt sein, das führt in den Untergang. Wir werden jeden Tag von unseren Gefühlen und Egos belogen.

