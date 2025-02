Udo Dirkschneider über BALLS TO THE WALL-Neuaufnahmen

auch interessant

Eigentlich feierte Accepts legendäres Album BALLS TO THE WALL schon vor zwei Jahren 40. Jubiläum. Udo Dirkschneider, Begründer und seinerzeit Frontmann von Accept, veröffentlicht am 28. Februar mit seiner aktuellen Band eine neu aufgenommene Jubiläumsausgabe der Scheibe. Laut Plattenfirma entstand die Neuaufnahme „nicht aus dem Impuls, das Original wiederbeleben zu wollen, sondern als Antwort auf zahlreiche Gespräche mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern der internationalen Rock- und Metal-Szene“. Aus diesen Gesprächen entstand schließlich die Idee, die Songs mit diversen Gastmusikern neu aufzunehmen.

Empfehlung der Redaktion Udo Dirkschneider feiert 40. Jubiläum von BALLS TO THE WALL Heavy Metal Das einstige Accept-Reibeisen Udo Dirkschneider hat BALLS TO THE WALL zum 40. Jubiläum der legendären Platte neu eingespielt. Kürzlich waren Udo und sein Sohn Sven (Drummer bei Dirkschneider) zu Gast beim The Brutally Delicious Podcast und sprachen dort über die Gründe und Entstehung des Albums. „Am Anfang war nur geplant, eine Tour zu machen, um das 40. Jubiläum von BALLS TO THE WALL zu feiern. Aber dann kamen auf Festivals einige Musiker zu mir und sagten: ,Oh, du machst etwas Besonderes für dieses 40. Jubiläum.‘ Und ich sagte: ‚Ja, auf Tour gehen.‘“ Dann kamen die Angebote: „,Du weißt, ich liebe dieses Lied und würde es gerne singen.‘ Und dann hat es sich einfach entwickelt“, erklärt Udo in eigenen Worten.

Eine herausfordernde, aber besondere Erfahrung

Sohnemann Sven fügt hinzu: „Wir hatten so viele großartige Sänger, die an diesem Album mitwirken wollten. Also haben wir uns hingesetzt und darüber nachgedacht, ob wir es können – weil es sehr schwierig ist, das alles zu bewältigen. Jeder ist beschäftigt, jeder macht seine eigenen Platten und so. Es war eine Herausforderung, aber am Ende hat es funktioniert.“ Auch wenn einige Sachen „in letzter Minute“ fertig geworden sind. „Wir haben wirklich gute Leute auf diesem Album und wissen es zu schätzen, dass sie es machen wollten. Und ich denke, es sind großartige neue Versionen des legendären Albums.“

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Dirkschneider Heavy Metal Dirkschneider feiern das 40. Jubiläum des legendären BALLS TO THE WALL-Albums mit ausgedehnter Europatournee im Frühjahr 2025. Neben Doro Pesch, sind unter anderem Interpretationen von Biff Byford (Saxon), Mille Petrozza (Kreator), Dee Snider (Twisted Sister), Michael Kiske (Helloween) und Joakim Brodén (Sabaton) auf dem Album zu hören. Für Udo eine besondere und interessante Erfahrung, wie er angibt: „Ich denke, dass es die Gastsänger wirklich genossen haben, das zu tun. Und das war das Wichtigste. Und auch, dass sie jedem Song ihren eigenen Charakter verleihen und nicht versuchen, Udo zu sein. Das ergäbe keinen Sinn.“ Sven fügt hinzu: „Es war super cool, dass jeder seinen Charakter und seinen Gesangsstil in die Lieder einbrachte. Das war großartig.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.