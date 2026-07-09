Was für eine traurige Nachricht: Bonnie Tyler lebt nicht mehr. Die britische Sängerin ist im Alter von 75 Jahren verstorben. „Bonnies Familie und ihr Team geben schweren Herzens bekannt, dass Bonnie letzte Nacht in einem Krankenhaus in Portugal unerwartet verstorben ist — infolge der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde“, heißt es im zugehörigen Statement. „Wir werden in Kürze eine weitere Erklärung abgeben, bitten jedoch vorerst um Wahrung unserer Privatsphäre, damit wir diese Tragödie verarbeiten können.“

Künstliches Koma

Bereits Anfang Mai war die ‘Total Eclipse Of The Heart’-, ‘Holding Out For A Hero’- und ‘It’s A Heartache’-Interpretin in ein Krankenhaus im portugiesischen Faro eingeliefert worden, wo sie sich einer Notoperation am Darm unterziehen musste. Am 6. Mai vermeldete das Management von Bonnie Tyler noch: „Die Operation ist gut verlaufen, jetzt erholt sie sich.“

Zwei Tage später sah die Lage allerdings weit weniger rosig für den Achtziger-Star aus: „Wir danken euch für die überwältigende Anteilnahme und die vielen guten Wünsche, die uns in den letzten Tagen für Bonnie erreicht haben. Das bedeutet uns unglaublich viel. Die Ärzte haben Bonnie in ein künstliches Koma versetzt, um ihre Genesung zu unterstützen. Wir wissen, dass ihr alle nur das Beste für sie hofft, und bitten euch in dieser schweren Zeit um die Wahrung unserer Privatsphäre. Wir werden eine weitere Mitteilung veröffentlichen, sobald es uns möglich ist.“

Kritischer Zustand

Am 12. Mai gab es diesen Zwischenstand: „Bonnie liegt weiterhin schwer erkrankt, aber in stabilem Zustand im Krankenhaus von Faro. Ihre Ärzte sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass sie vollständig genesen wird. Bonnies Familie ist sehr enttäuscht über die vielen reißerischen und unwahren Gerüchte, die derzeit in den Medien kursieren. […] Sobald es weitere Neuigkeiten zu Bonnies Gesundheitszustand gibt, werden wir eine erneute Erklärung abgeben. Wir bitten die Medien jedoch, von Spekulationen und der Verbreitung wilder Gerüchte abzusehen — diese verunsichern lediglich ihre Familie, ihre Freunde und ihre vielen Fans.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mitte Mai wachte Bonnie Tyler zumindest aus dem Koma auf: „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Bonnie nicht mehr im Koma liegt. Ihr Zustand ist jedoch weiterhin sehr kritisch, und sie wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt.“ Wie Rolling Stone berichtet, erlitt Tyler vor der Not-OP im Mai eine schwere Darmperforation. Laut DocCheck gelangen dadurch Darminhalt und damit viele Keime und Krankheitserreger in die Bauchhöhle, wodurch sich das Bauchfell entzündet. Die Folgen: unter anderem eine schnelle Verschlechterung des Allgemeinzustands, Schmerzen, Fieber und ein Schock.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.