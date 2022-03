Der METAL HAMMER Podcast – Folge 28 mit Matte/Desertfest Berlin

auch interessant

Die Vorfreude-Episode: Das neue Lebenszeichen von Rammstein begeistert das Podcast-Duo und macht neugierig auf das kommende Album ZEIT. Wir gehen in die Analyse, tauchen tief ein und fördern manch überraschende Querverbindung zutage.

Angesichts des hereinbrechenden Frühlings blicken Riedl und Kessler außerdem auf die anstehende Festival-Saison 2022: Auf welche Open Airs und Indoor-Veranstaltungen man sich besonders freuen darf, und welche Geheimtipps die Line-ups von Full Force, Summer Breeze, Wacken Open Air, Rockharz, Dark Easter Metal Meeting und Co. parat halten, erfahrt ihr hier.

Matte vom Desertfest Berlin zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Empfehlung der Redaktion Desertfest Berlin 2022: Alle Infos zum Festival Das Desertfest Berlin 2022 findet im Mai in der Berliner Arena statt. Alle News und Infos sowie Updates zu Bands findet ihr hier. Ganz spezielle Einblicke gewährt Matthias „Matte“ Vandeven, der als Booker und Veranstalter bei Sound Of Liberation das Desertfest Berlin mitverantwortet. Im Gespräch mit Frank Thießies verrät er, wie es dem Stoner- und Doom-Festival während der Pandemie erging und worauf sich Wüstenrocker Ende Mai freuen dürfen.

Wenn es zwischendurch nach Bauarbeiten in der Nachbarwohnung klingt: Das sind Bauarbeiten neben dem Podcast-Studio. Schlagbohren und der Club of Gore lassen grüßen.

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Abbath DREAD REAVER: Der letzte echte Rock-Star?

Gggolddd THIS SHAME SHOULD NOT BE MINE: Unwohlfühl-Musik.

Meshuggah IMMUTABLE: Schwindelanfälle und eingeschlafene Füße.

Wolf SHADOWLAND: Heavy Metal wie er sein sollte – auch für Veganer?

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Die nächste Folge erscheint am 8.4.2022, dann mit Talk-Gast Schmier von Destruction. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Unser Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***