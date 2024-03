Die Grammys versuchen sich am Metal, Kerry King bricht endgültig mit Slayer, Chapel Of Disease und Sulphur Aeon im Interview sowie neue Alben von Infected Rain, Vanir u.a.

Back In Black – das Metal-Update Hört Kerry King den METAL HAMMER Podcast? Wir sind uns nicht sicher – halten es aber für sehr wahrscheinlich: In der vorherigen Episode mussten wir noch Mutmaßungen anstellen, jetzt gibt es alle Details und erste Hörproben zum Solodebüt FROM HELL I RISE. Anderswo wird Rob Trujillo vorgeschickt, um den Grammy für Metallica entgegenzunehmen. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Infected Rain TIME F.K.Ü. THE HORROR AND THE METAL Ihsahn IHSAHN Vanir EPITOME Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die…