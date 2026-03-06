Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 125 mit H-Blockx u.a.

Podcast-125-FB
Foto: Danny Kötter. All rights reserved.
von
Robbie Williams macht den Ozzy, Sebastian Bach den Snider, der ESC auf Metal und Iron Maiden (erst mal) Schluss. H-Blockx im Interview. Album der Woche von Vreid u.a.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Back In Black – das Metal-Update

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

  • Vreid THE SKIES TURN BLACK

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue H-Blockx-Album FILLIN_THE_BLANK erscheint! METAL HAMMER-Volontärin Helen Lindenmann im Interview mit Henning Wehland.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 13.3.2026. Dann mit Kreator! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


H-Blockx Helen Lindenmann Henning Wehlandt Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast Podcast Sebastian Kessler Vreid
Editorial METAL HAMMER 03/2026
MH0326_1996_TitelQuer
Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 03/2026 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.
Liebe Metalheads, mal wieder sind wir unserer Zeit und jedem Trend voraus: Während auf Social Media alle zehn Jahre zurückblicken und Fotos und Erinnerungen aus dem Jahr 2016 teilen, nehmen wir Schwung und setzen noch zwanzig drauf: 1996 befand sich Metal an einem Scheideweg – sowohl Traditionsverfechter von Dio bis Metallica als auch extreme Vertreter von Slayer bis Sepultura suchten neue stilistische Orientierung (während am Horizont Korn und Slipknot immer deutlicher hörbar für Lärm sorgten) und stießen damit vielen Metal-Fans vor den Kopf. Was vor 30 Jahren für Kopfschütteln sorgte, animiert heute überraschend häufig zum Headbangen: „So ein Glück, ich…
Weiterlesen
