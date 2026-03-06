Back In Black – das Metal-Update

Twisted Sister & Sebastian Bach

Metal beim ESC 2026

Ozzy-Award mit Robbie Williams

Iron Maiden-Tourneepause

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Vreid THE SKIES TURN BLACK

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue H-Blockx-Album FILLIN_THE_BLANK erscheint! METAL HAMMER-Volontärin Helen Lindenmann im Interview mit Henning Wehland.

So geht’s weiter

Schnitt: Dominik Winter

—

