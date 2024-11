Sepultura: Abschiedstournee soll ausgedehnt werden

Sepultura haben vor fast einem Jahr das Ende der Band verkündet – jedoch nicht, ohne eine würdigen Abgang hinzulegen. Ab April war die Groove Metal-Institution daher bereits auf ausgedehnter Abschiedstournee, die kommendes Jahr fortgesetzt werden soll. Doch damit nicht genug. Zugleich feiern Sepultura ihr 40. Jubiläum. Daher hat sich die Band überlegt, 40 Songs in 40 verschiedenen Städten aufzunehmen und sie dann in Form eines Live-Albums zu veröffentlichen.

Die beste Zeit des Lebens

Beim Konzert in Berlin wurde Andreas Kisser von Music Interview Corner gefragt, wie er und der Rest der Band sich auf ihrer Abschiedstournee fühlen. „Es fühlt sich großartig an. Das haben wir die letzten zwei Jahre geplant. Es ist eine Feier zum 40-jährigen Bestehen von Sepultura. Es ist großartig, die Fans zu sehen – Old School-Fans und die, die Sepultura zum ersten Mal sehen. Es ist sehr emotional und wir haben die beste Zeit unseres Lebens. Die Tour ist fantastisch“, antwortet der Gitarrist, der bereits seit 1987 fest zum Line-up gehört.

Empfehlung der Redaktion Sepultura: Tod von Kissers Frau trug zur Abschiedstour bei Abschiedstournee, Andreas Kisser, Darmkrebs, Frau, Patricia Perissinoto Kisser, Sepultura, Tod, tot Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser sprach kürzlich über den Krebstod seiner Frau sowie den Mangel an palliativer Pflege in Brasilien. Auch hat er weitere gute Nachrichten für seine Fans: „Wir werden die Tournee weiter ausdehnen, bis 2026. Wir haben es nicht eilig. Wir haben noch viele Ziele vor uns.“ Gewiss sind die Brasilianer im Lauf der Jahrzehnte viel herumgekommen, jedoch: „Es gibt einige Orte, an denen wir noch nie zuvor waren. Deshalb möchten wir versuchen, dies zu erreichen, bevor wir aufhören.“ Das finale Konzert soll 2026 in São Paulo stattfinden.

Energie

Auch auf die geplante Live-Platte ging Kisser noch einmal genauer ein: „Wir zeichnen jede Show seit Beginn der Tour auf. Natürlich haben wir eine Setlist, die wir an ein paar Abenden ändern. Damit können wir Songs rund um die Aufnahme aufbauen, und es läuft großartig. Die heutige Technologie hat es uns ermöglicht, jeden Abend aufzunehmen . Ich höre mir einige der Shows an, und die Energie ist da. Es ist ein fantastischer Sound.“ Das sei insofern aufregend, als dass Sepultura „nie ein richtiges Live-Album“ hatten. Wann mit dem Album zu rechnen sei, gab Kisser noch nicht an.

—

